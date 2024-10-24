Авиаудар по Купянску: Погибла женщина Пострадали 11 человек (обновлено). ФОТОрепортаж
Утром 24 октября оккупанты ударили по городу Купянск, предварительно, ОДАБ-1500. Авиабомба попала возле магазина на рынке.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области
Пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Частично разрушено двухэтажное здание на рынке, повреждено 12 торговых киосков, детсад, жилые дома, административное здание.
Полицейские помогли спасателям достать людей из-под завалов и оказали им помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 9.
"Травмированные - в возрасте от 40 до 71 года. Четыре человека госпитализированы. Среди них один - человек в тяжелом состоянии, трое - в среднем", - говорится в сообщении.
Синегубов в 13:44 сообщил, что, по обновленным данным, погибла 73-летняя женщина.
Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось. Количество пострадавших увеличилось до 11. Среди них - 8 женщин и 3 мужчин.
Предварительно, враг применил термобарический боеприпас ОГАБ-1500", - отметил он.
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Особисто я голосувала за "Армія Мова. Віра."
А от 86, 88% харківської області вибрали: сойдёмсяпосередине, какаяразница, хуженебудет и хотьпаржем. Ну, и какие проблемы!?!?!?!? Имеете то, что выбрали!!!