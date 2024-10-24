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Авиаудар по Купянску: Погибла женщина Пострадали 11 человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 24 октября оккупанты ударили по городу Купянск, предварительно, ОДАБ-1500. Авиабомба попала возле магазина на рынке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в полиции Харьковской области

Пять женщин и двое мужчин получили телесные повреждения различной степени тяжести. Частично разрушено двухэтажное здание на рынке, повреждено 12 торговых киосков, детсад, жилые дома, административное здание.

Полицейские помогли спасателям достать людей из-под завалов и оказали им помощь. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.

Позже начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших увеличилось до 9.

"Травмированные - в возрасте от 40 до 71 года. Четыре человека госпитализированы. Среди них один - человек в тяжелом состоянии, трое - в среднем", - говорится в сообщении.

Синегубов в 13:44 сообщил, что, по обновленным данным, погибла 73-летняя женщина.

Ранее раненую женщину госпитализировали, но спасти не удалось. Количество пострадавших увеличилось до 11. Среди них - 8 женщин и 3 мужчин.

Предварительно, враг применил термобарический боеприпас ОГАБ-1500", - отметил он.

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Наслідки удару по Куп'янську
Наслідки удару по Куп'янську
Наслідки удару по Куп'янську
Наслідки удару по Куп'янську
Наслідки удару по Куп'янську
Наслідки удару по Куп'янську
Наслідки удару по Куп'янську

Автор: 

обстрел (27913) Купянск (683)


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Тааак... Дивимось результати виборів 2019...
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24.10.2024 14:03 Ответить
Харківська обл. (100.00%)

86.88%

11.17%

Недійсні бюлетені: %

Особисто я голосувала за "Армія Мова. Віра."
А от 86, 88% харківської області вибрали: сойдёмсяпосередине, какаяразница, хуженебудет и хотьпаржем. Ну, и какие проблемы!?!?!?!? Имеете то, что выбрали!!!
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24.10.2024 14:22 Ответить
Только почему должны страдать и нормальные люди????
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24.10.2024 14:23 Ответить
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24.10.2024 16:47 Ответить
 
 