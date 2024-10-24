Рашисты утром ударили по Купянску, пострадали 4 человека

Около 10 утра 24 октября российские захватчики ударили по Купянску.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

"Враг попал вблизи магазина и местного рынка. К сожалению, есть погибшие, предварительно - двое", - говорится в сообщении.

Синегубов отметил, что по меньшей мере три человека получили ранения. Экстренные службы работают на месте, данные обновляются.

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Впоследствии Синегубов сообщил, что информация о погибших в Купянске не подтвердилась.

"Из-под завалов деблокировали женщину в тяжелом состоянии. В результате авиационного удара предварительно пострадали 4 человека", - сообщил начальник ОВА

Также частично разрушено двухэтажное торговое здание, повреждено 12 торговых киосков и остекление окон нежилых построек.