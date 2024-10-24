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Рашисти зранку вдарили по Куп’янську, постраждали 4 людини

Окупанти вдарили по ринку у Куп’янську

Близько 10 ранку 24 жовтня російські загарбники вдарили по Куп'янську.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ворог влучив поблизу магазина та місцевого ринку. На жаль, є загиблі, попередньо - двоє", - йдеться в повідомленні.

Синєгубов зазначив, щонайменше три людини дістали поранення. Екстрені служби працюють на місці, дані оновлюються.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На Куп’янщині впродовж дня внаслідок російських обстрілів одна людина загинула, ще одна зазнала поранень. ФОТОрепортаж

Згодом Синєгубов повідомив, що інформація щодо загиблих у Куп’янську не підтвердилася.

"З-під завалів деблокували жінку у важкому стані. Внаслідок авіаційного удару попередньо постраждали 4 особи", - повідомив начальник ОВА

Також частково зруйнована двоповерховий торгівельна будівля, пошкоджено 12 торгівельних кіосків та скління вікон нежитлових будівель.

Автор: 

обстріл (29262) Куп’янськ (810)


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