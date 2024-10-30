Темпи евакуації з Куп’янщини знизилися, але з настанням холодів очікується збільшення охочих виїхати, - РВА

Станом на кінець жовтня темпи евакуації із Куп'янської громади "значно впали" через теплу погоду. Однак з настанням холодів очікується, що кількість охочих виїхати зросте.

Про це "Суспільному" розповів керівник Куп'янської РВА Андрій Канашевич, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Певна хвиля (евакуації, - ред.) пройшла, яка була після відключення внаслідок аварійного відключення електрики, водо- і газопостачання. Зараз температура 13°, тобто сонце світить, і в принципі люди ще залишаються. Але от з неділі-понеділка очікуємо на значне похолодання і, відповідно, на ще одну хвилю людей на виїзд. Будемо готуватися до того і максимально", - сказав Канашевич.

Він зазначив, що постійні ворожі обстріли громади ускладнили можливість працювати волонтерам. За словами посадовця, востаннє гуманітарні конвої приїжджали в прифронтові населені пункти на початку жовтня, після цього підвозу гуманітарної допомоги немає через небезпеку.

Також Канашевич розповів, що у частині районного центру вже понад два тижні немає світла.

"У нас на лівому березі частина самого Куп'янська і два селища - Ківшарівка і Куп'янськ-Вузловий - то світла там немає і немає можливості відновити, а до того і світло, і газ, і вода були постійно", - розповів очільник РВА.

Крім цього, електропостачання відсутнє у населених пунктах Петропавлівка і Кучерівка Петропавлівської громади.

"Там ми так і не змогли відновити електро- або газопостачання з моменту деокупації у вересні 2022 року. Людей там на сьогодні залишається понад 200. Вони заходять так уже в третю зиму. Проживають у приватному секторі. Відповідно, якщо є генератори й дрова, то люди вже навчилися, на жаль, навчилися, зимувати в таких умовах", - розповів Канашевич.

Нагадаємо, що в середині жовтня у Куп’янському районі, включно із м. Куп’янськ, посилили заходи з евакуації цивільного населення, у Борівській тергромаді Ізюмського району оголосили евакуацію в примусовий спосіб родин з дітьми.

