Оккупанты обстреляли село Кучеровка на Харьковщине: погиб мужчина
30 октября российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района.
Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
В результате обстрела погиб 42-летний местный житель.
Еще один человек получил осколочные ранения и был госпитализирован.
