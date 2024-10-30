Оккупанты обстреляли село Кучеровка на Харьковщине: погиб мужчина

30 октября российские оккупанты обстреляли село Кучеровка Купянского района.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

В результате обстрела погиб 42-летний местный житель.

Еще один человек получил осколочные ранения и был госпитализирован.

