Женщина и двое полицейских пострадали в результате обстрела россиянами Купянска из РСЗО

Российские войска обстреляли 30 октября город Купянск в Харьковской области из РСЗО. В результате обстрела ранены три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА.

"Российские оккупанты совершили очередной обстрел города Купянск, применив реактивные системы залпового огня", - сообщили в ОВА.

В результате вражеского обстрела было повреждено служебное авто полиции. Двое правоохранителей получили ранения. Также пострадала 57-летняя гражданская женщина.

Как отмечается, пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Напомним, российские войска фактически находятся в 3 километрах от Купянска Харьковской области. На правобережье города еще работают некоторые учреждения, однако невозможно прогнозировать, какой будет ситуация через неделю. Также из Купянщины ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек.