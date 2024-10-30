РУС
Женщина и двое полицейских пострадали в результате обстрела россиянами Купянска из РСЗО

Росіяни обстріляли Куп'янськ

Российские войска обстреляли 30 октября город Купянск в Харьковской области из РСЗО. В результате обстрела ранены три человека.

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские оккупанты совершили очередной обстрел города Купянск, применив реактивные системы залпового огня", - сообщили в ОВА.

В результате вражеского обстрела было повреждено служебное авто полиции. Двое правоохранителей получили ранения. Также пострадала 57-летняя гражданская женщина.

Как отмечается, пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Авиаудар по Купянску: Погибла женщина. Пострадали 11 человек (обновлено). ФОТОрепортаж

Напомним, российские войска фактически находятся в 3 километрах от Купянска Харьковской области. На правобережье города еще работают некоторые учреждения, однако невозможно прогнозировать, какой будет ситуация через неделю. Также из Купянщины ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек.

Автор: 

