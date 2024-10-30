Женщина и двое полицейских пострадали в результате обстрела россиянами Купянска из РСЗО
Российские войска обстреляли 30 октября город Купянск в Харьковской области из РСЗО. В результате обстрела ранены три человека.
Об этом сообщает пресс-служба Харьковской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
"Российские оккупанты совершили очередной обстрел города Купянск, применив реактивные системы залпового огня", - сообщили в ОВА.
В результате вражеского обстрела было повреждено служебное авто полиции. Двое правоохранителей получили ранения. Также пострадала 57-летняя гражданская женщина.
Как отмечается, пострадавшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая медицинская помощь.
Напомним, российские войска фактически находятся в 3 километрах от Купянска Харьковской области. На правобережье города еще работают некоторые учреждения, однако невозможно прогнозировать, какой будет ситуация через неделю. Также из Купянщины ежедневно эвакуируют от 100 до 200 человек.
