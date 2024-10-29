Рашисты находятся в трех километрах от Купянска, город разрушают КАБами, - ГВА
Российские войска фактически находятся в 3 километрах от Купянска Харьковской области. На правобережье города еще работают некоторые учреждения, однако невозможно прогнозировать, какой будет ситуация через неделю.
Об этом в телеэфире сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Враг фактически находится на расстоянии 2,5-3 километра от города Купянск. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", - рассказал он.
По его словам, на правобережье еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги, однако прогнозировать, какой будет ситуация через неделю, невозможно.
Беседин отметил, что сейчас есть проблемы с водоснабжением из-за попадания в водопровод.
В то же время продолжается обязательная эвакуация населения. На правом берегу реки Оскол в Купянске сейчас находятся более 2500 жителей.
На левобережье (часть Купянска, поселки Купянск-Узловой и Ковшаровка, которые входят в Купянскую громаду - ред.) остается более 1400 человек.
Беседин добавил, что в Харькове создается центр поддержки эвакуированных жителей Купянска, который в ближайшее время откроется.
Ранее Синегубов заявлял, что несмотря на напряженную ситуацию, темпы эвакуации с левого берега реки Оскол в Купянском районе снижаются, а две семьи с детьми скрываются.
