Новости Агрессия России против Украины Война
4 980 18

Рашисты находятся в трех километрах от Купянска, город разрушают КАБами, - ГВА

Російські війська фактично за 3 кілометра від міста Куп'янськ

Российские войска фактически находятся в 3 километрах от Купянска Харьковской области. На правобережье города еще работают некоторые учреждения, однако невозможно прогнозировать, какой будет ситуация через неделю.

Об этом в телеэфире сообщил начальник Купянской ГВА Андрей Беседин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Враг фактически находится на расстоянии 2,5-3 километра от города Купянск. Постоянные обстрелы, постоянные разрушения критической гражданской инфраструктуры. Даже если говорить о правом берегу, враг постоянно бьет, в том числе управляемыми авиабомбами мощностью полторы тонны. Это безумная разрушительная сила", - рассказал он.

По его словам, на правобережье еще работают некоторые учреждения, жителям предоставляются коммунальные услуги, однако прогнозировать, какой будет ситуация через неделю, невозможно.

Беседин отметил, что сейчас есть проблемы с водоснабжением из-за попадания в водопровод.

В то же время продолжается обязательная эвакуация населения. На правом берегу реки Оскол в Купянске сейчас находятся более 2500 жителей.

На левобережье (часть Купянска, поселки Купянск-Узловой и Ковшаровка, которые входят в Купянскую громаду - ред.) остается более 1400 человек.

Беседин добавил, что в Харькове создается центр поддержки эвакуированных жителей Купянска, который в ближайшее время откроется.

Ранее Синегубов заявлял, что несмотря на напряженную ситуацию, темпы эвакуации с левого берега реки Оскол в Купянском районе снижаются, а две семьи с детьми скрываются.

Автор: 

Харьковщина (5577) Купянск (775)
Топ комментарии
+11
все, що було звільнено при Залужному зливається кацапам
29.10.2024 16:13 Ответить
+4
Проблему з кабами мали вирішити Ф-16.Нажаль цинічний Захід прслав літаки без навігації і дальних ракет.Це це саме що простий аероплан,тільки швидше літає.
29.10.2024 16:00 Ответить
+3
Можна спрогнозувати. З ймовірністю щонайменше 90%. Неможливо лише спрогнозувати чи вже в цьому році, чи в наступному. Хоча я схиляюсь до того, що вже в цьому.
29.10.2024 15:57 Ответить
Можна спрогнозувати. З ймовірністю щонайменше 90%. Неможливо лише спрогнозувати чи вже в цьому році, чи в наступному. Хоча я схиляюсь до того, що вже в цьому.
29.10.2024 15:57 Ответить
Чекаємо авторитетних заяв про те, що місто не має стратегічного значення.
29.10.2024 16:27 Ответить
В грудні 2022 року вони були на відстані 8 км від міста.
29.10.2024 15:59 Ответить
Проблему з кабами мали вирішити Ф-16.Нажаль цинічний Захід прслав літаки без навігації і дальних ракет.Це це саме що простий аероплан,тільки швидше літає.
29.10.2024 16:00 Ответить
Дядку, а не ****...те. А шо тоді ось це - https://www.unian.ua/weapons/vinishchuvachi-f-16-nardep-skazav-yaku-modifikaciyu-litakiv-otrimala-ukrajina-12718929.html
29.10.2024 16:14 Ответить
Вірити нардепу з економічною (не технічною) освітою, "слузі народу", про "******* модифікацію F-16 із новітньою авіонікою"? Ну навіть не знаю...
29.10.2024 16:37 Ответить
Тоб то Олегу з Іспанії ти віриш. Я не закликаю вірити слузі, але представник в NATO можливо має більшу та справжню інфу стосовно літаків.
29.10.2024 16:48 Ответить
Це вже звичка - не вірити "слугам". Час показав, що вони постійно брешуть. І Олег з Іспанії тут ні при чому. Вірю лише собі, та й то не завжди
29.10.2024 16:54 Ответить
Логіка і в мене така. Але про літаки казав не тіки він. Були і інші шо казали про ттх ф16.
29.10.2024 16:59 Ответить
Це не я сказав,а Криволап на Новому Радіо ще раніше.Тоді чого нас атакують кабами і ніякої відповіді.Скажи що збили ?
29.10.2024 19:02 Ответить
все, що було звільнено при Залужному зливається кацапам
29.10.2024 16:13 Ответить
Подивіться останнє інтерв'ю Дмитра Марченко з Березою. Ахрінєєте від усього шо коїться на фронті та в країні в цілому - https://www.youtube.com/watch?v=-ywAwZ2yt7M
29.10.2024 16:17 Ответить
Так где наши F-16 и Петриоты которых мы так долго ждали и надеялись? Почему рашисты вообще летают над Украиной? Или уже когда Киев начнут херачить авиабомбами тогда начнем что то предпринимать
29.10.2024 16:36 Ответить
неможливо прогнозувати, якою буде ситуація за тиждень

Можливо і запросто.
А на противагу будете звично і нудно перераховувати, скільки знищено рузького гімна.
29.10.2024 16:44 Ответить
Уявляю, як жителі Куп'янська, чекають на тисячу від Зеленського...
29.10.2024 17:00 Ответить
там не все так просто , надо в ДIЇ подать заявку , а пианист рассмотрит
29.10.2024 17:34 Ответить
чи приймаються заявки в Дії на вовіну тисячу від груднічків ?

а їм положена вофкіна тисча !
на дрова...

29.10.2024 18:20 Ответить
а шо в Силлидово уже нехочуть ?
29.10.2024 17:35 Ответить
 
 