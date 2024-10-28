Вследствие российского обстрела Купянска погиб мужчина

27 октября российская армия обстреляла город Купянск в Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует Харьковская областная прокуратура.

В результате вражеского удара загорелся дом: погиб 71-летний хозяин.

"Установлено, что пострадавший имел проблемы со здоровьем и уже длительное время не мог самостоятельно передвигаться, поэтому не смог спастись от пожара, возникшего из-за обстрела", - отмечают в прокуратуре.

Читайте также: Темпы эвакуации на Купянщине снижаются, две семьи с детьми скрываются, - Синегубов