Внаслідок російського обстрілу Куп’янська загинув чоловік

27 жовтня російська армія обстріляла місто Купʼянськ на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок ворожого удару загорівся будинок: загинув 71-річний господар.

"Встановлено, що постраждай мав проблеми із здоровʼям та вже тривалий час не міг самостійно пересуватись, тому не зміг врятуватись від пожежі, що виникла через обстріл", - зазначають в прокуратурі.

