Внаслідок російського обстрілу Куп’янська загинув чоловік

Наслідки обстрілу Куп'янська 27 жовтня (фото ілюстративне)

27 жовтня російська армія обстріляла місто Купʼянськ на Харківщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська обласна прокуратура.

Внаслідок ворожого удару загорівся будинок: загинув 71-річний господар.

"Встановлено, що постраждай мав проблеми із здоровʼям та вже тривалий час не міг самостійно пересуватись, тому не зміг врятуватись від пожежі, що виникла через обстріл", - зазначають в прокуратурі.

