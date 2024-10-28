Внаслідок російського обстрілу Куп’янська загинув чоловік
27 жовтня російська армія обстріляла місто Купʼянськ на Харківщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Харківська обласна прокуратура.
Внаслідок ворожого удару загорівся будинок: загинув 71-річний господар.
"Встановлено, що постраждай мав проблеми із здоровʼям та вже тривалий час не міг самостійно пересуватись, тому не зміг врятуватись від пожежі, що виникла через обстріл", - зазначають в прокуратурі.
