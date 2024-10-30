Жінка та двоє поліцейських постраждали унаслідок обстрілу росіянами Куп’янська із РСЗВ

Російські війська обстріляли 30 жовтня місто Купʼянськ на Харківщині із РСЗВ. Унаслідок обстрілу поранено трьох людей.

Про це повідомляє пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російські окупанти здійснили черговий обстріл міста Куп'янськ, застосувавши реактивні системи залпового вогню", - повідомили в ОВА.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено службове авто поліції. Двоє правоохоронців отримали поранення. Також постраждала 57-річна цивільна жінка.

Як зазначається, постраждалу було госпіталізовано до медичного закладу, де їй надається необхідна медична допомога.

Нагадаємо, російські війська фактично перебувають за 3 кілометри від Куп'янська Харківської області. На правобережжі міста ще працюють деякі установи, однак неможливо прогнозувати, якою буде ситуація за тиждень. Також з Куп'янщини щодня евакуюють від 100 до 200 людей.