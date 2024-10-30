Окупанти обстріляли село Кучерівка на Харківщині: загинув чоловік
30 жовтня російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району.
Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок обстрілу загинув 42-річний місцевий житель.
Ще один чоловік зазнав уламкових поранень та був ушпиталений.
