УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10411 відвідувач онлайн
Новини
283 0

Окупанти обстріляли село Кучерівка на Харківщині: загинув чоловік

Наслідки удару по Харківщині (фото ілюстративне)

30 жовтня російські окупанти обстріляли село Кучерівка Куп’янського району.

Про це повідомила пресслужба Харківської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок обстрілу загинув 42-річний місцевий житель.

Ще один чоловік зазнав уламкових поранень та був ушпиталений.

Читайте: Жінка та двоє поліцейських постраждали унаслідок обстрілу росіянами Куп’янська із РСЗВ

Автор: 

обстріл (31019) Харківщина (6054) жертва (273)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 