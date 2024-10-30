Сельсовет на Купянщине купил авто Mitsubishi Pajero Sport за 2 млн грн, до декабря его поставят в Новоосиново, - СМИ. КАРТА
Исполнительный комитет Куриловского сельского совета Купянского района Харьковской области 24 октября по результатам тендера заказал ООО "Солли Плюс Харьков" легковой автомобиль за 2,07 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Наші гроші".
До декабря в село Новоосиново возле Куриловки поставят белый полноприводный автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle. Гарантийный срок составляет три года или 100 тыс км пробега. Автомобиль оплатят за счет средств местного бюджета в течение месяца после поставки.
Новоосиново на карте DeepState
Автомобиль имеет дизельный двигатель класса Евро 5 объемом 2,4 л, автоматическую коробку передач, различные системы безопасности, задние и передние датчики парковки, климат-контроль, круиз-контроль, переключение скоростей под рулем, камеру заднего обзора, зеркала с электроприводом и подогревом, стальную защиту двигателя. Кроме того, он будет оснащен фронтальной и боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, коленной подушкой безопасности для водителя и шторками безопасности для обоих рядов. Еще он имеет подогрев руля, датчики света и дождя и т.д.
В салонах Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle стоит 2,05 млн грн без упоминания о защите двигателя.
Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.
Для участия в них надо было принести аналогичный договор на поставку "товара, указанного в документации". Фирма принесла договор с этим же заказчиком за апрель 2024 года по такой же машине Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle, которая тогда стоила 1,89 млн грн.
Харьковской фирмой "Солли Плюс Харьков" владеют Олег Пучков и Константин Токарев, а руководит Евгений Холодков. Пучков и Токарев также владеют ООО "Солли Плюс.Сумы" вместе с бывшим депутатом Харьковского областного совета от Партии регионов Юрием Дудыревым. Кроме того, Токарев является соучредителем ООО "Солли Плюс" вместе с Дудыревым. Последние две фирмы аналитическая система "YouControl" относит к группе "Омега", которой совладеет Дудырев.
Це не до тебе особисто звернення, це для того, що є проблема, і поки кожен українець буде ще 50 років писати- то " погані якісь вони, включно із секретаркою сільради", а от ми - це " інша справа, нас царіци **********, но я не поддался", все із гнівними дописами буде лишатися так я іє.
"Медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з терцентрів, має незадекларовану нерухомість у торговому центрі "Афіна" вартістю у 4,5 млн грн." /Одеса/
Ілі как?
У когось колись виникає питання в середині себе, що можливо нам і не потрібно на авто для ЗСУ збирати, бо бачу є їх де і безкоштовно набрати...
Поки не почнемо визнаваии, що то не " ВОНИ", а то " МИ".
Потрібен наш "Мойсей",а не ЗЕлений клоуняра.Часу обмаль,а на горизонті,нажаль, жодної притомної постаті...
Кожному своє!
бо Зеленське-Підєрмачне-Зататарове - то муйня язиката, пустопорожня..
Знаю один поселок городского типа, где в аппарате городского совета, куча людей с зарплатами 25 тысяч, на руки. И это при том, что в этом районе у работников коммерческих предприятий зарплат больше 15 тысяч на руки нет.