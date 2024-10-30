РУС
Новости
Сельсовет на Купянщине купил авто Mitsubishi Pajero Sport за 2 млн грн, до декабря его поставят в Новоосиново, - СМИ. КАРТА

Новоосинове карта

Исполнительный комитет Куриловского сельского совета Купянского района Харьковской области 24 октября по результатам тендера заказал ООО "Солли Плюс Харьков" легковой автомобиль за 2,07 млн грн. Об этом сообщается в системе "Прозорро", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на"Наші гроші".

До декабря в село Новоосиново возле Куриловки поставят белый полноприводный автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle. Гарантийный срок составляет три года или 100 тыс км пробега. Автомобиль оплатят за счет средств местного бюджета в течение месяца после поставки.

Новоосинове карта
Новоосиново на карте DeepState

Автомобиль имеет дизельный двигатель класса Евро 5 объемом 2,4 л, автоматическую коробку передач, различные системы безопасности, задние и передние датчики парковки, климат-контроль, круиз-контроль, переключение скоростей под рулем, камеру заднего обзора, зеркала с электроприводом и подогревом, стальную защиту двигателя. Кроме того, он будет оснащен фронтальной и боковыми подушками безопасности для водителя и переднего пассажира, коленной подушкой безопасности для водителя и шторками безопасности для обоих рядов. Еще он имеет подогрев руля, датчики света и дождя и т.д.

В салонах Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle стоит 2,05 млн грн без упоминания о защите двигателя.

Фирма получила заказ без конкуренции, потому что на открытые торги больше никто не пришел.

Для участия в них надо было принести аналогичный договор на поставку "товара, указанного в документации". Фирма принесла договор с этим же заказчиком за апрель 2024 года по такой же машине Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle, которая тогда стоила 1,89 млн грн.

Харьковской фирмой "Солли Плюс Харьков" владеют Олег Пучков и Константин Токарев, а руководит Евгений Холодков. Пучков и Токарев также владеют ООО "Солли Плюс.Сумы" вместе с бывшим депутатом Харьковского областного совета от Партии регионов Юрием Дудыревым. Кроме того, Токарев является соучредителем ООО "Солли Плюс" вместе с Дудыревым. Последние две фирмы аналитическая система "YouControl" относит к группе "Омега", которой совладеет Дудырев.

авто (4249) закупки (817) Купянск (775)
Топ комментарии
+25
Ніхто нічого не боіться їм пох... нікого не посадили -можна красти красти красти.
30.10.2024 10:30 Ответить
+22
А говорят что в Украине денег нет. Суки, у меня нервы уже сдают. Каждый день вижу как бедные беженцы убежавшие в одних трусах с детьми на руках просят еды и где переночевать, другие твари миллионы тратят на роскошные иномарки и скупку недвижимости. Хоть бери автомат и растреливай етих тварей прямо на улице вытащив из машины.
30.10.2024 10:31 Ответить
+8
це для евакуації...
30.10.2024 10:29 Ответить
30.10.2024 10:29 Ответить
Мирних жителів та дітей
30.10.2024 10:29 Ответить
І пальне будуть купувати депутати сільради.
30.10.2024 10:31 Ответить
30.10.2024 10:30 Ответить
І пачіму ми нє в НАТО?
30.10.2024 10:31 Ответить
Тому що ми українці. Більшість такі, як керівники у тому селі, розпинаємося про чужу корупція, а коли діло стосується нас особисто- " так це ж МИ"!
Це не до тебе особисто звернення, це для того, що є проблема, і поки кожен українець буде ще 50 років писати- то " погані якісь вони, включно із секретаркою сільради", а от ми - це " інша справа, нас царіци **********, но я не поддался", все із гнівними дописами буде лишатися так я іє.
30.10.2024 11:25 Ответить
30.10.2024 10:31 Ответить
Це не фізична особа купила. Це сільрада. Депутати прийняли рішення. Все демократично і по закону . Що в головах цих людей? Я маю на увазі жителів цієї громади. Солдати, які гинуть і стають каліками, захищаючи це бидло, святі люди.
30.10.2024 10:43 Ответить
єтіх тварей?
30.10.2024 10:44 Ответить
Ні хера собі в сільраді гроші "зайві"!!! "Бідний вовік" лише по тисячі роздає.
30.10.2024 10:31 Ответить
оплата через місяць після поставки - ждуни сподіваються, що до того часу прийдуть кацапи і платити не доведеться
30.10.2024 12:41 Ответить
Москалі заберуть? Чи разом з головою сільради перейде до кацапів?
30.10.2024 10:33 Ответить
Вже даже пашпорта порвав та чекає асфабадітєлєй.
30.10.2024 10:40 Ответить
Пєрєаформіт па рускім законам і будіт рассєкать па Новоасінавке!
30.10.2024 10:49 Ответить
Нє ну сам лідор ****** :
30.10.2024 12:33 Ответить
?
30.10.2024 12:39 Ответить
Тварюки
30.10.2024 10:37 Ответить
А якщо серйозно, то я взагалі не розумію змісту цієї покупки. Це щоб тисяч 200 відкату отримати? Нахрєна кидати такі субвенції громадам, які так по дурному їх просирають? Це ж не їхні гроші, це з державного бюджету.
30.10.2024 10:39 Ответить
Ви ще не бачили секретарку голови сільради --це вона заробила на машину .
30.10.2024 10:39 Ответить
Нічого дивного.
"Медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з терцентрів, має незадекларовану нерухомість у торговому центрі "Афіна" вартістю у 4,5 млн грн." /Одеса/
30.10.2024 12:11 Ответить
Це ж Курилівська сільська об'єднана територіальна громада так захотіла?
Ілі как?
30.10.2024 10:46 Ответить
один із моментів (дуже рідких) коли жалкую що немає тафарісча Сталіна...і штрафбатів для асоба атлічівшихся тофарісчей
30.10.2024 10:47 Ответить
По Куп'янському району не те що КАБи щодня, артилерія ствольна ледь не прямою наводкою б'є. Це тільки щоб з понтом, під білим прапором ,до кацапів.
30.10.2024 10:50 Ответить
Хто тротуарну плитку перекдадає, хто спорткари купляє... "Всьо для фронта, фсьо для пабєди"!
30.10.2024 10:51 Ответить
Ви все не так зрозуміли.... Це для громади, для людей
30.10.2024 10:52 Ответить
ну що ж дуже ПОТУЖНО!!!!!
У когось колись виникає питання в середині себе, що можливо нам і не потрібно на авто для ЗСУ збирати, бо бачу є їх де і безкоштовно набрати...
30.10.2024 10:53 Ответить
Пучков, Токарєв, Холодков, Дудирєв - українські патріоти з українськими прізвищами??? Повний треш !!! Ждуни замість доната на потреби ЗСУ придбали автівку як "каравай для асвібадітєлєй, єслі чьо...".
30.10.2024 10:54 Ответить
І це якась задрипана сільрада, і тільки одна з десятків покупок. Ви уявляєте скільки в Україні таких сільрад, міськрад,облрад ? Це без перебільшення розкрадання сотень мільярдів гривень тільки цими держслужбовцями. А ще ж кожному населеному пункті є прокурори, судді, мусора і ТД. Це ще скільки мільярдів там розкрадається? А ще митниця і всякі перевіряючи органи які гребуть хабарі лопатами. І сама жирна кормушка це тцк і все що пов'язане з мобілізацією, там ще вірішують бариги кому жити а кому помирати. Казалось же вам думай- те, а ви що зробили?
30.10.2024 10:54 Ответить
Любого голову і главбуха громади бери і знайдеш крадені мільйони і десятки гектарів присвоєної і віджатої землі. Корупція- наш державний устрій.
30.10.2024 11:06 Ответить
100%.
30.10.2024 11:13 Ответить
Зєлє можна на асфальті красти, а куп'янській сільраді ні? Челядь бере приклад з диктатора
30.10.2024 11:09 Ответить
Поки ти, Ваня, і такі як ти " гнівні обвинувачувачі" не визнають, що ми всі такі самі, як у тиих тисячах сільскихі міських громад в Україні, десятках тисяч установ, сотнІ тисяч вчителі і лікарів, що отримують " подношєнія" за вирішення " деяких проблем", начальників ЖЕК, і інших подакових інспекторів і " чєсніх бізннєсмєнів", ТАК ВСЕ І БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЯ.
Поки не почнемо визнаваии, що то не " ВОНИ", а то " МИ".
30.10.2024 11:40 Ответить
Так ви ж скиглите про "неначасі". Тому зеленим шпигунам і крадунам у владі нема чого хвилюватись. І навіть Конституцію зелені повісили собі на цвях у вбиральні. А по Основному Закону обирати преза за цього стану можна
30.10.2024 12:08 Ответить
оце по нашому. пи*ди поки у корита. Нікого не саджають, максимум звільнять за власним бажанням. А ви донадьте по 50-100 гривень на ремонт авто, на бронік, на шолом... Як ви вже достали. коли ж ви нажретесь?
30.10.2024 11:12 Ответить
От тобі і децентралізація і реформа місцевого самоврядування..."Повна срака",як і з іншими потужними реформами за крайні 30 років.
Потрібен наш "Мойсей",а не ЗЕлений клоуняра.Часу обмаль,а на горизонті,нажаль, жодної притомної постаті...
30.10.2024 11:16 Ответить
******* адаптація: "Якої вам ще корупції не вистачає?!"
30.10.2024 11:16 Ответить
*******! Прифронтова сільска рада купила собі авто за 2 000 000! Це анекдот?
30.10.2024 11:33 Ответить
То сильрада купила за местечковые гроши, как то показывали волонтеры забыл как их зовут, начало "Украинские..." привезли на фронт Прадо последней модели. Оно на фронте надо? Задницу в тылу генеральскую или полковничью возить.
30.10.2024 11:35 Ответить
Вони собі машини за мільйони купляють та на доларах сплять, а ви для ВСУ на дрони по копійці збирайте та на їжі економте!
Кожному своє!
30.10.2024 11:36 Ответить
Це зовсім друге. Це гній вивозити в поля.
30.10.2024 11:38 Ответить
Жирують як в останнє
30.10.2024 11:52 Ответить
Україні потрібен СНАЙПЕР...
бо Зеленське-Підєрмачне-Зататарове - то муйня язиката, пустопорожня..
30.10.2024 12:00 Ответить
Та там в сельрадах вообще все класс зарплаты себе делают какие хотят.
Знаю один поселок городского типа, где в аппарате городского совета, куча людей с зарплатами 25 тысяч, на руки. И это при том, что в этом районе у работников коммерческих предприятий зарплат больше 15 тысяч на руки нет.
30.10.2024 12:33 Ответить
І Це тільки сільрада! Уявити важко,які автомобілі за бюджетні кошти замовляють чиновники у великих містах та столиці України....щоб розвозити потім своїх хвойд,жінок та дітей по спассалонам.....В Європі навіть мріяти про таке не можуть...Може москалі винні??
30.10.2024 13:26 Ответить
 
 