Сільрада на Куп’янщині купила авто Mitsubishi Pajero Sport за 2 млн грн, до грудня його поставлять в Новоосинове, - ЗМІ. КАРТА

Виконавчий комітет Курилівської сільської ради Куп’янського району Харківської області 24 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ "Соллі Плюс Харків" легковий автомобіль за 2,07 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

До грудня в село Новоосинове біля Курилівки поставлять білий повнопривідний автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle. Гарантійний строк складає три роки або 100 тис км пробігу. Автомобіль оплатять коштом місцевого бюджету протягом місяця після поставки.



Новоосинове на карті DeepState

Автомобіль має дизельний двигун класу Євро 5 об’ємом 2,4 л, автоматичну коробку передач, різні системи безпеки, задні та передні датчики паркування, клімат-контроль, круїз-контроль, перемикання швидкостей під кермом, камеру заднього огляду, дзеркала з електроприводом і підігрівом, сталевий захист двигуна. Крім того, він буде оснащений фронтальним і боковими подушками безпеки для водія і переднього пасажира, колінною подушкою безпеки для водія і шторками безпеки для обох рядів. Ще він має підігрів керма, датчики світла та дощу тощо.

У салонах Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle коштує 2,05 млн грн без згадки про захист двигуна.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Для участі в них треба було принести аналогічний договір на поставку "товару, вказаного в документації". Фірма принесла договір із цим самим замовником за квітень 2024 року щодо такої ж автівки Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle, яка тоді коштувала 1,89 млн грн.

Харківською фірмою "Соллі Плюс Харків" володіють Олег Пучков і Костянтин Токарєв, а керує Євгеній Холодков. Пучков і Токарєв також володіють ТОВ "Соллі Плюс.Суми" разом з колишнім депутатом Харківської обласної ради від Партії регіонів Юрієм Дудирєвим. Крім того, Токарєв є співзасновником ТОВ "Соллі Плюс" разом із Дудирєвим. Останні дві фірми аналітична система "YouControl" відносить до групи "Омега", якою співволодіє Дудирєв.