УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8313 відвідувачів онлайн
Новини
9 144 45

Сільрада на Куп’янщині купила авто Mitsubishi Pajero Sport за 2 млн грн, до грудня його поставлять в Новоосинове, - ЗМІ. КАРТА

Новоосинове карта

Виконавчий комітет Курилівської сільської ради Куп’янського району Харківської області 24 жовтня за результатами тендеру замовив ТОВ "Соллі Плюс Харків" легковий автомобіль за 2,07 млн грн. Про це повідомляється у системі "Прозорро", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Наші гроші".

До грудня в село Новоосинове біля Курилівки поставлять білий повнопривідний автомобіль Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle. Гарантійний строк складає три роки або 100 тис км пробігу. Автомобіль оплатять коштом місцевого бюджету протягом місяця після поставки.

Новоосинове карта
Новоосинове на карті DeepState

Автомобіль має дизельний двигун класу Євро 5 об’ємом 2,4 л, автоматичну коробку передач, різні системи безпеки, задні та передні датчики паркування, клімат-контроль, круїз-контроль, перемикання швидкостей під кермом, камеру заднього огляду, дзеркала з електроприводом і підігрівом, сталевий захист двигуна. Крім того, він буде оснащений фронтальним і боковими подушками безпеки для водія і переднього пасажира, колінною подушкою безпеки для водія і шторками безпеки для обох рядів. Ще він має підігрів керма, датчики світла та дощу тощо.

У салонах Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle коштує 2,05 млн грн без згадки про захист двигуна.

Фірма отримала замовлення без конкуренції, бо на відкриті торги більше ніхто не прийшов.

Для участі в них треба було принести аналогічний договір на поставку "товару, вказаного в документації". Фірма принесла договір із цим самим замовником за квітень 2024 року щодо такої ж автівки Mitsubishi Pajero Sport 2.4 TD AT Instyle, яка тоді коштувала 1,89 млн грн.

Харківською фірмою "Соллі Плюс Харків" володіють Олег Пучков і Костянтин Токарєв, а керує Євгеній Холодков. Пучков і Токарєв також володіють ТОВ "Соллі Плюс.Суми" разом з колишнім депутатом Харківської обласної ради від Партії регіонів Юрієм Дудирєвим. Крім того, Токарєв є співзасновником ТОВ "Соллі Плюс" разом із Дудирєвим. Останні дві фірми аналітична система "YouControl" відносить до групи "Омега", якою співволодіє Дудирєв.

Автор: 

авто (6379) закупівлі (3568) Куп’янськ (905)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
Ніхто нічого не боіться їм пох... нікого не посадили -можна красти красти красти.
показати весь коментар
30.10.2024 10:30 Відповісти
+22
А говорят что в Украине денег нет. Суки, у меня нервы уже сдают. Каждый день вижу как бедные беженцы убежавшие в одних трусах с детьми на руках просят еды и где переночевать, другие твари миллионы тратят на роскошные иномарки и скупку недвижимости. Хоть бери автомат и растреливай етих тварей прямо на улице вытащив из машины.
показати весь коментар
30.10.2024 10:31 Відповісти
+8
це для евакуації...
показати весь коментар
30.10.2024 10:29 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
це для евакуації...
показати весь коментар
30.10.2024 10:29 Відповісти
Мирних жителів та дітей
показати весь коментар
30.10.2024 10:29 Відповісти
І пальне будуть купувати депутати сільради.
показати весь коментар
30.10.2024 10:31 Відповісти
Ніхто нічого не боіться їм пох... нікого не посадили -можна красти красти красти.
показати весь коментар
30.10.2024 10:30 Відповісти
І пачіму ми нє в НАТО?
показати весь коментар
30.10.2024 10:31 Відповісти
Тому що ми українці. Більшість такі, як керівники у тому селі, розпинаємося про чужу корупція, а коли діло стосується нас особисто- " так це ж МИ"!
Це не до тебе особисто звернення, це для того, що є проблема, і поки кожен українець буде ще 50 років писати- то " погані якісь вони, включно із секретаркою сільради", а от ми - це " інша справа, нас царіци **********, но я не поддался", все із гнівними дописами буде лишатися так я іє.
показати весь коментар
30.10.2024 11:25 Відповісти
А говорят что в Украине денег нет. Суки, у меня нервы уже сдают. Каждый день вижу как бедные беженцы убежавшие в одних трусах с детьми на руках просят еды и где переночевать, другие твари миллионы тратят на роскошные иномарки и скупку недвижимости. Хоть бери автомат и растреливай етих тварей прямо на улице вытащив из машины.
показати весь коментар
30.10.2024 10:31 Відповісти
Це не фізична особа купила. Це сільрада. Депутати прийняли рішення. Все демократично і по закону . Що в головах цих людей? Я маю на увазі жителів цієї громади. Солдати, які гинуть і стають каліками, захищаючи це бидло, святі люди.
показати весь коментар
30.10.2024 10:43 Відповісти
єтіх тварей?
показати весь коментар
30.10.2024 10:44 Відповісти
Ні хера собі в сільраді гроші "зайві"!!! "Бідний вовік" лише по тисячі роздає.
показати весь коментар
30.10.2024 10:31 Відповісти
оплата через місяць після поставки - ждуни сподіваються, що до того часу прийдуть кацапи і платити не доведеться
показати весь коментар
30.10.2024 12:41 Відповісти
Москалі заберуть? Чи разом з головою сільради перейде до кацапів?
показати весь коментар
30.10.2024 10:33 Відповісти
Вже даже пашпорта порвав та чекає асфабадітєлєй.
показати весь коментар
30.10.2024 10:40 Відповісти
Пєрєаформіт па рускім законам і будіт рассєкать па Новоасінавке!
показати весь коментар
30.10.2024 10:49 Відповісти
Нє ну сам лідор ****** :
показати весь коментар
30.10.2024 12:33 Відповісти
?
показати весь коментар
30.10.2024 12:39 Відповісти
Тварюки
показати весь коментар
30.10.2024 10:37 Відповісти
А якщо серйозно, то я взагалі не розумію змісту цієї покупки. Це щоб тисяч 200 відкату отримати? Нахрєна кидати такі субвенції громадам, які так по дурному їх просирають? Це ж не їхні гроші, це з державного бюджету.
показати весь коментар
30.10.2024 10:39 Відповісти
Ви ще не бачили секретарку голови сільради --це вона заробила на машину .
показати весь коментар
30.10.2024 10:39 Відповісти
Нічого дивного.
"Медсестра, яка працює в обласній МСЕК та у ВЛК при одному з терцентрів, має незадекларовану нерухомість у торговому центрі "Афіна" вартістю у 4,5 млн грн." /Одеса/
показати весь коментар
30.10.2024 12:11 Відповісти
Це ж Курилівська сільська об'єднана територіальна громада так захотіла?
Ілі как?
показати весь коментар
30.10.2024 10:46 Відповісти
один із моментів (дуже рідких) коли жалкую що немає тафарісча Сталіна...і штрафбатів для асоба атлічівшихся тофарісчей
показати весь коментар
30.10.2024 10:47 Відповісти
По Куп'янському району не те що КАБи щодня, артилерія ствольна ледь не прямою наводкою б'є. Це тільки щоб з понтом, під білим прапором ,до кацапів.
показати весь коментар
30.10.2024 10:50 Відповісти
Хто тротуарну плитку перекдадає, хто спорткари купляє... "Всьо для фронта, фсьо для пабєди"!
показати весь коментар
30.10.2024 10:51 Відповісти
Ви все не так зрозуміли.... Це для громади, для людей
показати весь коментар
30.10.2024 10:52 Відповісти
ну що ж дуже ПОТУЖНО!!!!!
У когось колись виникає питання в середині себе, що можливо нам і не потрібно на авто для ЗСУ збирати, бо бачу є їх де і безкоштовно набрати...
показати весь коментар
30.10.2024 10:53 Відповісти
Пучков, Токарєв, Холодков, Дудирєв - українські патріоти з українськими прізвищами??? Повний треш !!! Ждуни замість доната на потреби ЗСУ придбали автівку як "каравай для асвібадітєлєй, єслі чьо...".
показати весь коментар
30.10.2024 10:54 Відповісти
І це якась задрипана сільрада, і тільки одна з десятків покупок. Ви уявляєте скільки в Україні таких сільрад, міськрад,облрад ? Це без перебільшення розкрадання сотень мільярдів гривень тільки цими держслужбовцями. А ще ж кожному населеному пункті є прокурори, судді, мусора і ТД. Це ще скільки мільярдів там розкрадається? А ще митниця і всякі перевіряючи органи які гребуть хабарі лопатами. І сама жирна кормушка це тцк і все що пов'язане з мобілізацією, там ще вірішують бариги кому жити а кому помирати. Казалось же вам думай- те, а ви що зробили?
показати весь коментар
30.10.2024 10:54 Відповісти
Любого голову і главбуха громади бери і знайдеш крадені мільйони і десятки гектарів присвоєної і віджатої землі. Корупція- наш державний устрій.
показати весь коментар
30.10.2024 11:06 Відповісти
100%.
показати весь коментар
30.10.2024 11:13 Відповісти
Зєлє можна на асфальті красти, а куп'янській сільраді ні? Челядь бере приклад з диктатора
показати весь коментар
30.10.2024 11:09 Відповісти
Поки ти, Ваня, і такі як ти " гнівні обвинувачувачі" не визнають, що ми всі такі самі, як у тиих тисячах сільскихі міських громад в Україні, десятках тисяч установ, сотнІ тисяч вчителі і лікарів, що отримують " подношєнія" за вирішення " деяких проблем", начальників ЖЕК, і інших подакових інспекторів і " чєсніх бізннєсмєнів", ТАК ВСЕ І БУДЕ ПРОДОВЖУВАТИСЯ.
Поки не почнемо визнаваии, що то не " ВОНИ", а то " МИ".
показати весь коментар
30.10.2024 11:40 Відповісти
Так ви ж скиглите про "неначасі". Тому зеленим шпигунам і крадунам у владі нема чого хвилюватись. І навіть Конституцію зелені повісили собі на цвях у вбиральні. А по Основному Закону обирати преза за цього стану можна
показати весь коментар
30.10.2024 12:08 Відповісти
оце по нашому. пи*ди поки у корита. Нікого не саджають, максимум звільнять за власним бажанням. А ви донадьте по 50-100 гривень на ремонт авто, на бронік, на шолом... Як ви вже достали. коли ж ви нажретесь?
показати весь коментар
30.10.2024 11:12 Відповісти
От тобі і децентралізація і реформа місцевого самоврядування..."Повна срака",як і з іншими потужними реформами за крайні 30 років.
Потрібен наш "Мойсей",а не ЗЕлений клоуняра.Часу обмаль,а на горизонті,нажаль, жодної притомної постаті...
показати весь коментар
30.10.2024 11:16 Відповісти
******* адаптація: "Якої вам ще корупції не вистачає?!"
показати весь коментар
30.10.2024 11:16 Відповісти
*******! Прифронтова сільска рада купила собі авто за 2 000 000! Це анекдот?
показати весь коментар
30.10.2024 11:33 Відповісти
То сильрада купила за местечковые гроши, как то показывали волонтеры забыл как их зовут, начало "Украинские..." привезли на фронт Прадо последней модели. Оно на фронте надо? Задницу в тылу генеральскую или полковничью возить.
показати весь коментар
30.10.2024 11:35 Відповісти
Вони собі машини за мільйони купляють та на доларах сплять, а ви для ВСУ на дрони по копійці збирайте та на їжі економте!
Кожному своє!
показати весь коментар
30.10.2024 11:36 Відповісти
Це зовсім друге. Це гній вивозити в поля.
показати весь коментар
30.10.2024 11:38 Відповісти
Жирують як в останнє
показати весь коментар
30.10.2024 11:52 Відповісти
Україні потрібен СНАЙПЕР...
бо Зеленське-Підєрмачне-Зататарове - то муйня язиката, пустопорожня..
показати весь коментар
30.10.2024 12:00 Відповісти
Та там в сельрадах вообще все класс зарплаты себе делают какие хотят.
Знаю один поселок городского типа, где в аппарате городского совета, куча людей с зарплатами 25 тысяч, на руки. И это при том, что в этом районе у работников коммерческих предприятий зарплат больше 15 тысяч на руки нет.
показати весь коментар
30.10.2024 12:33 Відповісти
І Це тільки сільрада! Уявити важко,які автомобілі за бюджетні кошти замовляють чиновники у великих містах та столиці України....щоб розвозити потім своїх хвойд,жінок та дітей по спассалонам.....В Європі навіть мріяти про таке не можуть...Може москалі винні??
показати весь коментар
30.10.2024 13:26 Відповісти
 
 