Внаслідок російського обстрілу в Куп’янську загинув чоловік. ФОТОрепортаж
31 жовтня росіяни вдарили артилерією по Куп'янську на Харківщині.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Харківської обласної прокуратури.
За інформацією правоохоронців, 31 жовтня близько 14:00 збройні сили РФ здійснили артилерійський обстріл м. Купʼянськ.
Внаслідок обстрілу загинув 73-річний чоловік. Також в місті пошкоджені житлові будинки.
