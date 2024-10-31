Вследствие российских обстрелов в Купянске погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ
31 октября россияне ударили артиллерией по Купянску на Харьковщине.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
По информации правоохранителей, 31 октября около 14:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел г. Купянск.
В результате обстрела погиб 73-летний мужчина. Также в городе повреждены жилые дома.
