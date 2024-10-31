РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10038 посетителей онлайн
Новости Фото
632 1

Вследствие российских обстрелов в Купянске погиб мужчина. ФОТОРЕПОРТАЖ

31 октября россияне ударили артиллерией по Купянску на Харьковщине.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

По информации правоохранителей, 31 октября около 14:00 вооруженные силы РФ осуществили артиллерийский обстрел г. Купянск.

В результате обстрела погиб 73-летний мужчина. Также в городе повреждены жилые дома.

Читайте также: Темпы эвакуации с Купянщины снизились, но с наступлением холодов ожидается увеличение желающих уехать, - РВА

Наслідки обстрілу Куп'янську 31 жовтня
Частина російського снаряду

Автор: 

обстрел (29682) жертвы (2182) Купянск (780)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 