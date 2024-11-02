Россияне один раз пытались штурмовать в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 94 человека, - ОТГ "Харьков"
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" по обстановке в операционной зоне по состоянию на утро 2 ноября, передает Цензор.НЕТ.
Обстановка на Харьковском направлении
За прошедшие сутки враг один раз пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел. российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара с использованием 1 ракеты Искандер-М и 2 ракет С-400, 8 авиаударов с использованием 21 КАБ и 4 НАР. Нанесли 27 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 296 обстрелов позиций защитников Украины.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - добавили в ОТУ.
Потери оккупантов
Как отмечается, потери врага за минувшие сутки составляют 94 существа, из них безвозвратные - 32, санитарные - 62.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 46 единиц вооружения и военной техники, в частности:
- 6 артиллерийских систем,
- 15 автомобилей,
- 1 единицу спецтехники,
- 24 БпЛА.
Кроме того, украинские защитники уничтожили:
- 42 укрытия для личного состава,
- 6 мест хранения боеприпасов,
- 1 стартовую позицию запуска БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 697 680 российских захватчиков.
