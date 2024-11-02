Россияне один раз пытались штурмовать в районе Волчанска, их потери за сутки составляют 94 человека, - ОТГ "Харьков"

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

по состоянию на утро 2 ноября

Обстановка на Харьковском направлении

За прошедшие сутки враг один раз пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел. российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара с использованием 1 ракеты Искандер-М и 2 ракет С-400, 8 авиаударов с использованием 21 КАБ и 4 НАР. Нанесли 27 ударов дронами-камикадзе. Осуществили 296 обстрелов позиций защитников Украины.

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - добавили в ОТУ.

Потери оккупантов

Как отмечается, потери врага за минувшие сутки составляют 94 существа, из них безвозвратные - 32, санитарные - 62.



Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 46 единиц вооружения и военной техники, в частности:

6 артиллерийских систем,

15 автомобилей,

1 единицу спецтехники,

24 БпЛА.

Кроме того, украинские защитники уничтожили:

42 укрытия для личного состава,

6 мест хранения боеприпасов,

1 стартовую позицию запуска БпЛА.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 697 680 российских захватчиков.