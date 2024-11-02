РУС
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 697 680 человек (+1270 за сутки), 9170 танков, 20 076 артсистем, 18 487 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 697 680 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 697680 (+1270) человек,

танков - 9170 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 18487 (+17) ед,

артиллерийских систем - 20076 (+37) ед,

РСЗО - 1244 (+0) ед,

средства ППО - 994 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18117 (+28),

крылатые ракеты - 2628 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед,

специальная техника - 3583 (+4)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты трижды атаковали в районе Волчанска и Волчанских Хуторов, их потери за сутки составляют 126 человек, - ОТГ Харьков

втрати військ РФ за добу

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.

Автор: 

+24
Минув 3909 день москальсько-української війни.
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка просіла знов. Про літачок поки не підтверджено.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 697 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
02.11.2024 08:30 Ответить
+16
Та ну! А що, Київ за три дні не взяли?
02.11.2024 08:11 Ответить
+11
02.11.2024 08:33 Ответить
значить, шум за збиту сушку вчора - то була фігня.
02.11.2024 08:01 Ответить
Вже не вперше. Мабуть немає "залізного" підтвердження.
02.11.2024 08:37 Ответить
файтербомберу не вірять.
02.11.2024 09:58 Ответить
Тим часом " Нью- Иорк Таимс" порахував украінців -- сказали шо солдатів вистачить ще на рік
02.11.2024 08:06 Ответить
Та ну! А що, Київ за три дні не взяли?
02.11.2024 08:11 Ответить
Стоіть!
02.11.2024 08:13 Ответить
П"ятого числа вирішиться які з нас виидуть партизани - чи не виидуть
02.11.2024 08:50 Ответить
Які партизани в епоху дронів і тепловізорів????
02.11.2024 09:07 Ответить
Так - три роки назад - коли Камала хотіла з нас партизанів - ше не було - як хлопці кажуть - шоб над кожним солдатом висів дрон
02.11.2024 09:15 Ответить
пішло нхй, гівно подоляцьке
02.11.2024 09:04 Ответить
Хай своix рахують.
02.11.2024 11:49 Ответить
Що з літаком ? Писали, що СУ-34
02.11.2024 08:16 Ответить
Впав.. Хай самі розбираються.. то не ми. Може ще шось так раптом впаде.
02.11.2024 09:18 Ответить
при наборі 110-го ешелону так несподівано з чимось зіштовхнувся, що кацмічєські льотчики не встигли катапультуватись.
02.11.2024 10:06 Ответить
02.11.2024 08:30 Ответить
02.11.2024 08:33 Ответить
Яке горе! Миколі особисто не показують розвіддані.
02.11.2024 09:19 Ответить
А тобі телемарахвон як сонечко в віконечко, чи сам веховний під час катання кульки в пінг-понг ?
03.11.2024 09:22 Ответить
Ну так, всі ті відео з знищеними ********** та технікою якась постановка.
02.11.2024 09:18 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
02.11.2024 08:57 Ответить
Патріарх Кіріл пообіцяв кацапам вічне життя, https://risu.ua/patriarh-rpc-poobicyav-rosiyanam-vichne-zhittya-yakshcho-voni-zaginut-v-**************** якщо вони загинуть в Україні.
02.11.2024 10:41 Ответить
Це означає одне - Україна СВЯЩЕННА ЗЕМЛЯ.
Бо лише смерть на Священній Землі може привести до РАЮ.
Не я придумав - це відомо ще з часів хрестоносців.
02.11.2024 11:52 Ответить
Уявляю, вічно слухати кобзона!
02.11.2024 19:13 Ответить
Мгновения, мгновения, мгновения…
03.11.2024 09:23 Ответить
1 270 чумардосів і 142 одиниці техніки. Жовтень розпочинався
1 130 чумардосів і 125 одиниць техніки. Віримо в ЗСУ.
02.11.2024 10:50 Ответить
З пітьми повідомляють, що їх окупант, що на пропагандистському відео рашистів бахвалився заходженням у Селидове, - позавчора став грузом "200".

02.11.2024 12:26 Ответить
Та й йух з ним! Скоріше б щоб усі!
02.11.2024 13:41 Ответить
 
 