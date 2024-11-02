Общие боевые потери РФ с начала войны – около 697 680 человек (+1270 за сутки), 9170 танков, 20 076 артсистем, 18 487 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 697 680 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 697680 (+1270) человек,
танков - 9170 (+8) ед,
боевых бронированных машин - 18487 (+17) ед,
артиллерийских систем - 20076 (+37) ед,
РСЗО - 1244 (+0) ед,
средства ППО - 994 (+0) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18117 (+28),
крылатые ракеты - 2628 (+0),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед,
специальная техника - 3583 (+4)
"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка просіла знов. Про літачок поки не підтверджено.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 697 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
Бо лише смерть на Священній Землі може привести до РАЮ.
Не я придумав - це відомо ще з часів хрестоносців.
1 130 чумардосів і 125 одиниць техніки. Віримо в ЗСУ.