Общие боевые потери РФ с начала войны – около 697 680 человек (+1270 за сутки), 9170 танков, 20 076 артсистем, 18 487 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 697 680 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 02.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 697680 (+1270) человек,

танков - 9170 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 18487 (+17) ед,

артиллерийских систем - 20076 (+37) ед,

РСЗО - 1244 (+0) ед,

средства ППО - 994 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18117 (+28),

крылатые ракеты - 2628 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28114 (+76) ед,

специальная техника - 3583 (+4)

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты трижды атаковали в районе Волчанска и Волчанских Хуторов, их потери за сутки составляют 126 человек, - ОТГ Харьков

"Данные уточняются", - добавляют в Генштабе.