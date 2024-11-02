УКР
Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 697 680 осіб (+1270 за добу), 9170 танків, 20 076 артсистем, 18 487 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 697 680 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно становлять:

особового складу - близько 697680 (+1270) осіб,

танків - 9170 (+8) од,

бойових броньованих машин - 18487 (+17) од,

артилерійських систем - 20076 (+37) од,

РСЗВ - 1244 (+0) од,

засоби ППО - 994 (+0) од,

літаків - 369(+0) од,

гелікоптерів - 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18117 (+28),

крилаті ракети - 2628 (+0),

кораблі /катери - 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 28114 (+76) од,

спеціальна техніка - 3583 (+4)

втрати військ РФ за добу

"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.

+24
Минув 3909 день москальсько-української війни.
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка просіла знов. Про літачок поки не підтверджено.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 697 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
02.11.2024 08:30
+16
Та ну! А що, Київ за три дні не взяли?
02.11.2024 08:11
+11
02.11.2024 08:33
значить, шум за збиту сушку вчора - то була фігня.
02.11.2024 08:01
Вже не вперше. Мабуть немає "залізного" підтвердження.
02.11.2024 08:37
файтербомберу не вірять.
02.11.2024 09:58
Тим часом " Нью- Иорк Таимс" порахував украінців -- сказали шо солдатів вистачить ще на рік
02.11.2024 08:06
Та ну! А що, Київ за три дні не взяли?
02.11.2024 08:11
Стоіть!
02.11.2024 08:13
П"ятого числа вирішиться які з нас виидуть партизани - чи не виидуть
02.11.2024 08:50
Які партизани в епоху дронів і тепловізорів????
02.11.2024 09:07
Так - три роки назад - коли Камала хотіла з нас партизанів - ше не було - як хлопці кажуть - шоб над кожним солдатом висів дрон
02.11.2024 09:15
пішло нхй, гівно подоляцьке
02.11.2024 09:04
Хай своix рахують.
02.11.2024 11:49
Що з літаком ? Писали, що СУ-34
02.11.2024 08:16
Впав.. Хай самі розбираються.. то не ми. Може ще шось так раптом впаде.
02.11.2024 09:18
при наборі 110-го ешелону так несподівано з чимось зіштовхнувся, що кацмічєські льотчики не встигли катапультуватись.
02.11.2024 10:06
02.11.2024 08:30
02.11.2024 08:33
Яке горе! Миколі особисто не показують розвіддані.
02.11.2024 09:19
А тобі телемарахвон як сонечко в віконечко, чи сам веховний під час катання кульки в пінг-понг ?
03.11.2024 09:22
Ну так, всі ті відео з знищеними ********** та технікою якась постановка.
02.11.2024 09:18
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
02.11.2024 08:57
Патріарх Кіріл пообіцяв кацапам вічне життя, https://risu.ua/patriarh-rpc-poobicyav-rosiyanam-vichne-zhittya-yakshcho-voni-zaginut-v-**************** якщо вони загинуть в Україні.
02.11.2024 10:41
Це означає одне - Україна СВЯЩЕННА ЗЕМЛЯ.
Бо лише смерть на Священній Землі може привести до РАЮ.
Не я придумав - це відомо ще з часів хрестоносців.
02.11.2024 11:52
Уявляю, вічно слухати кобзона!
02.11.2024 19:13
Мгновения, мгновения, мгновения…
03.11.2024 09:23
1 270 чумардосів і 142 одиниці техніки. Жовтень розпочинався
1 130 чумардосів і 125 одиниць техніки. Віримо в ЗСУ.
02.11.2024 10:50
З пітьми повідомляють, що їх окупант, що на пропагандистському відео рашистів бахвалився заходженням у Селидове, - позавчора став грузом "200".

02.11.2024 12:26
Та й йух з ним! Скоріше б щоб усі!
02.11.2024 13:41
 
 