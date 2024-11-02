Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 697 680 осіб (+1270 за добу), 9170 танків, 20 076 артсистем, 18 487 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 697 680 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 02.11.24 орієнтовно становлять:
особового складу - близько 697680 (+1270) осіб,
танків - 9170 (+8) од,
бойових броньованих машин - 18487 (+17) од,
артилерійських систем - 20076 (+37) од,
РСЗВ - 1244 (+0) од,
засоби ППО - 994 (+0) од,
літаків - 369(+0) од,
гелікоптерів - 329 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18117 (+28),
крилаті ракети - 2628 (+0),
кораблі /катери - 28 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн - 28114 (+76) од,
спеціальна техніка - 3583 (+4)
"Дані уточнюються", - додають у Генштабі.
142! одиниці техніки та 1270! чумардосів за день.
Техніка просіла знов. Про літачок поки не підтверджено.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 697 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
Бо лише смерть на Священній Землі може привести до РАЮ.
Не я придумав - це відомо ще з часів хрестоносців.
1 130 чумардосів і 125 одиниць техніки. Віримо в ЗСУ.