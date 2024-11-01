Оккупанты трижды атаковали в районе Волчанска и Волчанских Хуторов, их потери за сутки составляют 126 человек, - ОТГ Харьков

Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" по ситуации в операционной зоне по состоянию на утро 1 ноября.

Оперативная обстановка

Как отмечается, за прошедшие сутки враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 8 КАБов. Нанесли 41 удар дронами-камикадзе. Осуществили 319 обстрелов позиций защитников Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Артиллеристы попали во вражескую БПМ, мчавшуюся полным ходом. ВИДЕО

"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отметили в ОТГ.

Потери оккупантов

Так, потери врага за минувшие сутки составляют 126 существ, из них безвозвратные - 38, санитарные - 88.



Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения и военной техники, в частности:

5 артиллерийских систем,

3 боевые бронированные машины,

11 автомобилей,

6 единиц спецтехники,

58 БпЛА.

Также читайте: Элитные спецподразделения армии РФ понесли сокрушительные потери в Украине, - The National Interest

Кроме того, уничтожено:

53 укрытия для личного состава,

6 мест хранения боеприпасов,

1 пункт управления БпЛА.

Также смотрите: Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 696 410 российских захватчиков