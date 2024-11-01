Оккупанты трижды атаковали в районе Волчанска и Волчанских Хуторов, их потери за сутки составляют 126 человек, - ОТГ Харьков
Оперативная обстановка на Харьковском направлении существенных изменений не претерпела и остается сложной. Силы обороны Украины продолжают сдерживать натиск российских оккупационных войск.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сводке ОТГ "Харьков" по ситуации в операционной зоне по состоянию на утро 1 ноября.
Оперативная обстановка
Как отмечается, за прошедшие сутки враг трижды атаковал в районах населенных пунктов Волчанск и Волчанские Хутора. Российские оккупанты нанесли 5 авиаударов с использованием 8 КАБов. Нанесли 41 удар дронами-камикадзе. Осуществили 319 обстрелов позиций защитников Украины.
"Силы обороны адекватно реагируют на действия врага и продолжают эффективно уничтожать живую силу, вооружение и военную технику российских оккупантов", - отметили в ОТГ.
Потери оккупантов
Так, потери врага за минувшие сутки составляют 126 существ, из них безвозвратные - 38, санитарные - 88.
Также на указанном направлении враг потерял уничтоженными и поврежденными 83 единицы вооружения и военной техники, в частности:
- 5 артиллерийских систем,
- 3 боевые бронированные машины,
- 11 автомобилей,
- 6 единиц спецтехники,
- 58 БпЛА.
Кроме того, уничтожено:
- 53 укрытия для личного состава,
- 6 мест хранения боеприпасов,
- 1 пункт управления БпЛА.
Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 696 410 российских захватчиков
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль