Новости
Общие боевые потери РФ с начала войны – около 696 410 человек (+1460 за сутки), 9162 танка, 20 039 артсистем, 18 470 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 696 410 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составляют:

личного состава - около 696410 (+1460) человек,

танков - 9162 (+6) ед,

боевых бронированных машин - 18470 (+20) ед,

артиллерийских систем - (+26) ед,

РСЗО - 1244 (+1) ед,

средства ППО - 994 (+0) ед,

самолетов - 369(+0) ед,

вертолетов - 329 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18088 (+25),

крылатые ракеты - 2628 (+1),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 28038 (+77) ед,

специальная техника - 3579 (+9)

01.11.2024 08:24
01.11.2024 08:24
Минув 3908 день москальсько-української війни.
139! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Техніка трохи просіла знов. Логістика перевалила за 28000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.

P.s. 696 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
01.11.2024 08:31
01.11.2024 08:39
Кожен день - побили кацапів і відступили - побили кацапів і відступили -- куди ми идем?
01.11.2024 08:37
На місце побитих кацапів приходять свіжі, а що у нас?
01.11.2024 08:50
Добровольці скінчились - шоб бились ті хто на фронті - виходу немає - кацапи ж не відстануть
01.11.2024 08:54
Ваші пропозиції? Бо поки тільки натяки ...
01.11.2024 09:54
Воно хоче, як і в 2019 році, аби війна скінчилась за будь-яку ціну, яку заплатять інші, а воно і далі буде жерти, срати. Йому похєр - в ЄС, чи в Воркуті, куди його виселять (якщо не кинуть в м'ясний штурм на чергову країну-жертву *****).
01.11.2024 10:04
Я догадуюсь, але хочу щоб озвучив свою позицію а не тупо встромляв свої 5 копійок.
01.11.2024 10:06
Я підтримую генерала І. Якубця - десантника . Потрібно стояти - він каже - зруинували Бахмут - потрібно відходити - зруинували Авдіівку - потрібно відходити а кацапи в цих самих руінах б"ються і попробуи іх звідти вибии . Недавно у Вовчанську наші специ відбили завод - заишла туди наша піхота і через три дні здали
01.11.2024 10:09
Ви зараз переказуєте нам хронологію подій. Невже Ви думаєте що люди, особливо ті що тут на форумі не знають про події на фронті? Тут як раз і сидять люди, яким це болить і які за цим стежать. У Вас в одному пості якісь різні позиції.
Цитата: Я підтримую генерала І. Якубця - десантника . Потрібно стояти - він каже - зруинували Бахмут - потрібно відходити - зруинували Авдіівку - потрібно відходити а кацапи в цих самих руінах б"ються і попробуи іх звідти вибии . Недавно у Вовчанську наші специ відбили завод - заишла туди наша піхота і через три дні здали

Генерал каже потрібно відходити а ми по Ваших словах ЗДАЛИ.

Якийсь сумбур, або я Вас не зрозумів.
01.11.2024 10:26
Ви мене не зрозуміли - наші генерали кажуть - потрібно відходити - а Якубець каже - шож відходити - через 5 - 10 - 20 км нас жде те саме
01.11.2024 10:31
Ви бачили приліт КАБ 500? Кількість їхнього застосування впевнений знаєте. Що значить ні шагу назад? Якщо не відступати втрати будуть набагато більші з нашого боку. Поки є де облаштовувати захищені позиції і поки працює логістика і нема загрози оточення - треба тримати. Якщо порушено хоч один пункт - треба здійснювати організований відступ. Це частина принципів маневрової оборони. Там ще є - якщо є можливість здійснити контрудар по ослабленим позиціям - здійснюй. І ще багато іншого ... Тим командирам, які зараз керують військами нема часу писати блоги, да і розкривати реальну тактику підрозділу в медіа це зрада. А тактика бою в цій війні міняється дуже динамічно, в жодній війні так швидко нічого не мінялось. Почалась війна з Бандеромобілів, проскочила радянську бронетехніку, майже проскочила натівську броню, Джавеліни, Стінгери, Ескалібури, Хаймарси, Атакамси і перейла до господства різноманітних дронів. Москалі ще до цього добавляють м'ясні штурми та КАБи. Але переможемо, нам своє робити.
01.11.2024 11:04
Якубець пише шо тактика кацапів не міняється - все як під копірку під кожним містом - пішли в лоб - не виходить - ідуть з флангіів - беруть в оточення - лишається 0.5- 1км вікна - наші починають відходити - при цьому ще гине 300 - 400 наших воінів . От він і каже шо наших нічого не вчить
01.11.2024 11:15
Слухайте його далі. Особливо про те що всі тупі і нічому не вчаться. Головне що ворог (не пропаганда, а бійці) визнає, що ми дуже тактично воюємо, а тиловий генерал ні.
01.11.2024 11:25
Коли 20 - те місто на Донбасі здається одним і тим самим пошибом - а це "природні" фортеці - а далі степ і степ - такии висновок . Фортифікаціі будують цивільні - а як і де повинні вказувати віиськові - а в нас - лінія захисту - лісосмуга - перерив окопів - залізниця -- перерив фортифікаціи - а кацапи по ціи залізниці і лісосмугах до Покровська діишли
01.11.2024 11:38
Ну Ваші пропозиції я почув, сидіти до кінця і не здавати позиції, навіть якщо оточили.
01.11.2024 11:44
Не так! - Ви мабуть в арміі - не дати себе оточити - коли один раз - п"ятии а коли 20 - и - то як це називається?
01.11.2024 11:49
Так, я в армії, а це називається маневрова оборона, яка спрямована на виснаження набагато сильнішого ворога і максимально зберегти свої сили, яких у нас набагато менше ніж у ворога. Наша задача вижити і зберегти країну, а міста відбудуємо.
01.11.2024 12:25
Ви мене не зрозуміли - не в відбудові діло - міста це фортеці - так ворог сильнішии - солдат в обороні до ворога якии біжить - повзе - 1 до 3 -- 1 до 5 -ти
01.11.2024 13:09
Я думаю солдатам і офіцерам на передку видніше, чи залишилось щось від тієї фортеці. КАБи по 500-3000 кг руйнують любу фортецю і контузять бійців в радіусі сотен метрів ...
01.11.2024 14:35
пане Qq Qqq f1a4586b, вашим опонентам потрібно відповідати однією фразою "ЗСУ перебуває в маневренній обороні" - це наказ-стратегія, що НЕ передбачає наступу а лише оборонні маневри.
Тому зойки чому так - тому що ТАКА стратегія - і вони працює так як і має працювати - на виснаження ворога.
Тим "півникам" що волають - "всє здалі - нішагу назад" потрібно самим іти на фронт і сидіти в чистому полі під кабом-500.
01.11.2024 12:04
Я переказав І. Якубця - і я иому вірю - бо іншого виходу немає
01.11.2024 10:37
попри запевнення охвістя ЕрЗе, його пропагандонів, і навіть справжніх патріотів (які, подібно лікарю, взяли зобов'язання не повідомляти пацієнту про смертельну небезпеку хвороби) - фронт посипався.

Але 73/43%зебіли не визнають, що вони до цієї поразки причетні своїм голосуванням, своєю пропагандою і прямою та опосередкованою агітацією в 2019-му. Вони досі не покаялись. На деякі відомі прізвища під загрозою бану не вказуватиму.
01.11.2024 14:46
Опудало, відкрий словник та подивись, що означає "фронт посипався". Організований відступ в рамках маневрової оборони - то гарантовано не "фронт посипався".

Спеціально для ідіотів типу тебе, які точно словник не відкриють: обвал фронту означає вихід противника на оперативний прості та просування бронетанкових і механізованих колон на 25-30 кілометрів на день. Чого і близько немає.

Тож ти просто брешеш. Спеціально "цементуючи" свою брехню завчасним записом всіх незгодних з тобою в "любителів хєрограя".
01.11.2024 15:20
ти *****, зебільна скотина, ще не здохла, курва дермакова?!
Щезни з простору на молекули! як обіцяв тут - і чим раніше, тим краще!
01.11.2024 16:05
О як збудився провокатор з *********... Звернись до командира, може щось новіше порекомндує. Всі твої напади давно протухли...
01.11.2024 17:14
За жовтень
41 980 чумардосів - місячний рекорд з неймовірними 1 354 середньодобово
279 танків
923 ББМ - місячний рекорд
1 184 ствольна арта
40 РСЗВ
31 ППО
2 417 автотехніка - місячний рекорд
265 спецтехніка
Загалом наземка 5 139 од це вперше коли більше 5 тис. за місяць

80 тис чумардосів з початку осені
Арта вже випередила осінь 23-го на два стволи 2 403 / 2 401
01.11.2024 09:13
Кожний день з такими втратами орків наближають нашу Перемогу !
01.11.2024 09:15
Всі ми помремо так чи інакше. Просто в когось є мужність померти в боротьбі з ******. А такі як ти бажають померти на висілках у Воркуті, "на підвалі" чи під час м'ясного штурму на чергову країну-жертву *****, очевидно.
01.11.2024 10:07
Альона, прими вже бік на якому ти. Ти або чекаєш братків з рашки і потім твої діти будуть воювати на їхньому боці, ходити в м'ясні штурми і т.д., або ти на боці України і робиш все для перемоги та отримуєш шанс для своїх дітей на нормальне життя. Особисто я ще в 2014 році вибрав бік і жодного разу в цьому не засумнівався. Все одне що буде зі мною, але мої діти повинні мати нормальне життя. І так, чим більше ми вбиваємо орків, тим менше їх залишається.
01.11.2024 10:18
Я вірю, без віри неможливо жити. А в що Ви будете вірити під владою москалів? В великого Пу, Лєніна, Сталіна, комунізм, соціалізм? Вяліка расєя за 2.5 роки опустошила майже всі склади збериігання, які радянський союз накопичував за допомогою всього Варшавського договору десятки років для боротьби з половиною світу. В нас не вірив ні хто, нам давали від 2-3х днів до місяця. Ми воюємо 2.5 роки (взагалі 10) і під окупацією зараз нема жодного обласного центу. Наше ППО працює і над нашею територією (не окупованою) не працює авіація як це було в Сірії, коли звичайними ФАБами (некерованими бомбами) з безпечної висоти (у повстанців не було ППО) як в тирі рівняли Алепо с землею. Чорноморський флот втратив третину разом з флагманом і підводним човном та носу не висовує вже декілька місяців з новоросійська, да і там обклався бонами. Економіка криво-туго, але працює, партнери худо-бідно допомагають, біженців приймають та лікують і забезпечують. З напрягом, мало, але з'явилися західні літаки, льотчики вже набираються досвіду і готуються молоді. Да, тяжко, дуже тяжко. Вам тяжко. Але як тяжко хлопцям 2.5 роки в окопах? А тут ще Ви зі своїм ниттям ...
01.11.2024 11:20
"Украіна падставілась" це як? Не забажала смоктати в'ялого прутня як робить твій Касимшосьтам Якосьтамщекович - як його там }{уйлуша називає?
01.11.2024 11:40
Да ми і без заходу продовжували би воювати. Згадайте до скільки років після 2ї світової весь совок ще ганявся за українцями по лісах? Да, воювали би не так успішно, але жити в неволі ми не згодні. Якщо Вас особисто це влаштовує, то вперед, варіантів море, щоб не попасти під удар можна через Турцію виїхати в рашку.
01.11.2024 11:47
Альона, а нашо гадати на кавовій гущі коли під носом є реальний приклад з життя? Нагадай мені яка влада встановилась на Кубі в шістидесятих роках минулого сторіччя? І скільки приблизно бомбардувань Гавани з тих пір вже здійснили Штати?
01.11.2024 11:38
блин полк в день, когда вы угомонитесь твари!
01.11.2024 09:53
кукурікання твої ні на що не вливають - оце точно. А наші воїни наближають перемогу і вже менше ніж за рік всі дебіли на кшталт тебе вимушені будуть завалити дурні дзьоби і визнати що нічого нескінченного в світі не існує, навіть радянських запасів іржавого залізяччя.
01.11.2024 11:42
 
 