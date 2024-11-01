Общие боевые потери РФ с начала войны – около 696 410 человек (+1460 за сутки), 9162 танка, 20 039 артсистем, 18 470 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 696 410 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.11.24 ориентировочно составляют:
личного состава - около 696410 (+1460) человек,
танков - 9162 (+6) ед,
боевых бронированных машин - 18470 (+20) ед,
артиллерийских систем - (+26) ед,
РСЗО - 1244 (+1) ед,
средства ППО - 994 (+0) ед,
самолетов - 369(+0) ед,
вертолетов - 329 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 18088 (+25),
крылатые ракеты - 2628 (+1),
корабли /катера - 28 (+0) ед,
подводные лодки - 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 28038 (+77) ед,
специальная техника - 3579 (+9)
139! одиниць техніки та 1460! чумардосів за день.
Техніка трохи просіла знов. Логістика перевалила за 28000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможем.
P.s. 696 000!!! це більше, ніж такий регіон, як Орловська республіка.
Цитата: Я підтримую генерала І. Якубця - десантника . Потрібно стояти - він каже - зруинували Бахмут - потрібно відходити - зруинували Авдіівку - потрібно відходити а кацапи в цих самих руінах б"ються і попробуи іх звідти вибии . Недавно у Вовчанську наші специ відбили завод - заишла туди наша піхота і через три дні здали
Генерал каже потрібно відходити а ми по Ваших словах ЗДАЛИ.
Якийсь сумбур, або я Вас не зрозумів.
Тому зойки чому так - тому що ТАКА стратегія - і вони працює так як і має працювати - на виснаження ворога.
Тим "півникам" що волають - "всє здалі - нішагу назад" потрібно самим іти на фронт і сидіти в чистому полі під кабом-500.
Але 73/43%зебіли не визнають, що вони до цієї поразки причетні своїм голосуванням, своєю пропагандою і прямою та опосередкованою агітацією в 2019-му. Вони досі не покаялись. На деякі відомі прізвища під загрозою бану не вказуватиму.
Спеціально для ідіотів типу тебе, які точно словник не відкриють: обвал фронту означає вихід противника на оперативний прості та просування бронетанкових і механізованих колон на 25-30 кілометрів на день. Чого і близько немає.
Тож ти просто брешеш. Спеціально "цементуючи" свою брехню завчасним записом всіх незгодних з тобою в "любителів хєрограя".
Щезни з простору на молекули! як обіцяв тут - і чим раніше, тим краще!
41 980 чумардосів - місячний рекорд з неймовірними 1 354 середньодобово
279 танків
923 ББМ - місячний рекорд
1 184 ствольна арта
40 РСЗВ
31 ППО
2 417 автотехніка - місячний рекорд
265 спецтехніка
Загалом наземка 5 139 од це вперше коли більше 5 тис. за місяць
80 тис чумардосів з початку осені
Арта вже випередила осінь 23-го на два стволи 2 403 / 2 401