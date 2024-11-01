Элитные спецподразделения армии РФ понесли сокрушительные потери в Украине, - The National Interest

Во время контрнаступления Вооруженных Сил Украины в 2022 году потери в некоторых бригадах армии РФ составляли от 75% до 90%.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет The National Interest со ссылкой на утечку данных Пентагона и отчет Военно-воздушных сил США.

В секретных документах, которые в апреле 2023 года слил летчик Национальной гвардии ВВС США, были оценки Пентагона хода полномасштабной войны, ее участников, а также данные о подразделениях российских спецподразделений. Согласно этой информации, российские спецназовцы появлялись во всех важных битвах, включая Мариуполь, Херсон, Лиман, Харьков, Киев и Донецкое направление.

По информации Пентагона, четыре из пяти бригад спецподразделений понесли серьезные потери к концу лета 2022 года. По оценкам Агентства военной разведки, в одной из бригад осталось 125 военных из 900. Подразделение, потерявшее 90% личного состава, считается неэффективным и выводится с поля боя.

Сообщается, что во время контрнаступления ВСУ "застали врасплох" третью гвардейскую бригаду спецподразделения разведки РФ. Оккупантам пришлось обороняться в Лимане, потеряв до 75% личного состава.

По подсчетам Пентагона за 2022 год, России может понадобиться до 10 лет, чтобы восстановить спецподразделения до довоенного уровня.

Также смотрите: Бойцы батальона "СКАЛА" под прикрытием экипажа БМП Bradley захватывают вражеские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО боя