Бойцы батальона "СКАЛА" под прикрытием экипажа БМП Bradley захватывают вражеские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО боя

Украинские воины из 425-го ОШБ "СКАЛА" под прикрытием БМП Bradley успешно штурмовали позицию оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"На Покровском направлении фронта украинские бойцы из 425-го ОШБ "СКАЛА" проводят штурм российских позиций при поддержке БМП Bradley. Современные боевые машины обеспечивают огневую поддержку, что позволяет занимать вражеские укрепления, тогда как противник несет серьезные потери", - отмечает в комментарии автор публикации.

На 0:45 схоже на влучання в "Бредлі" чогось кумулятивного. Результат невідомий.
показать весь комментарий
31.10.2024 09:38 Ответить
В Бредлі мотор розташований спереду. Граната, у відео, явно влучила не в передню частину машини. А в задню (або взагалі в землю біля машини). Саме тому по тим 1-2 секундам після влучання, що видно на відео, можна зрозуміти, що машина не втратила хід і продовжила газувати. Десантний відсік був порожній (штурмова группа ж висадилась). Тож результат - люди явно живі, машина на ходу.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:19 Ответить
Як це невідомий результат?
З зором все добре?
Все видно - спокійно поїхала собі далі.
показать весь комментарий
31.10.2024 10:21 Ответить


оце брехуха!
показать весь комментарий
31.10.2024 10:32 Ответить
еге ж !
відомий кацапський бот людка полякова
😂👍
показать весь комментарий
31.10.2024 13:03 Ответить
Там головне шоб прикриття було і міномети і дрончики. Ну і на всяк випадок Богдана.
показать весь комментарий
31.10.2024 19:20 Ответить
 
 