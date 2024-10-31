Бойцы батальона "СКАЛА" под прикрытием экипажа БМП Bradley захватывают вражеские позиции на Покровском направлении. ВИДЕО боя

Украинские воины из 425-го ОШБ "СКАЛА" под прикрытием БМП Bradley успешно штурмовали позицию оккупантов на Покровском направлении.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами слаженной боевой работы украинских воинов опубликована в соцсетях.

"На Покровском направлении фронта украинские бойцы из 425-го ОШБ "СКАЛА" проводят штурм российских позиций при поддержке БМП Bradley. Современные боевые машины обеспечивают огневую поддержку, что позволяет занимать вражеские укрепления, тогда как противник несет серьезные потери", - отмечает в комментарии автор публикации.

Также смотрите: Уничтожение оккупантов вблизи села Красный Яр на Покровском направлении. ВИДЕО 18+