Бійці батальйону "Скала" під прикриттям екіпажу БМП "Bradley" захоплюють ворожі позиції на покровському напрямку. ВIДЕО бою
Українські воїни із 425-го ОШБ "СКАЛА" під прикриттям БМП "Bradley" успішно штурмували позицію окупантів на покровсьому напрямку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами злагодженої бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.
"На покровському напрямку фронту українські бійці із 425-го ОШБ "СКАЛА" проводять штурм російських позицій за підтримки БМП "Bradley". Сучасні бойові машини забезпечують вогневу підтримку, що дозволяє займати ворожі укріплення, тоді як противник зазнає серйозних втрат", - зазначає у коментарі автор публікації.
