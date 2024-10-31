УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9527 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
9 034 7

Бійці батальйону "Скала" під прикриттям екіпажу БМП "Bradley" захоплюють ворожі позиції на покровському напрямку. ВIДЕО бою

Українські воїни із 425-го ОШБ "СКАЛА" під прикриттям БМП "Bradley" успішно штурмували позицію окупантів на покровсьому напрямку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами злагодженої бойової роботи українських воїнів опублікований у соцмережах.

"На покровському напрямку фронту українські бійці із 425-го ОШБ "СКАЛА" проводять штурм російських позицій за підтримки БМП "Bradley". Сучасні бойові машини забезпечують вогневу підтримку, що дозволяє займати ворожі укріплення, тоді як противник зазнає серйозних втрат", - зазначає у коментарі автор публікації.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищення окупантів поблизу села Красний Яр на покровському напрямку. ВIДЕО 18+

Автор: 

армія рф (18810) знищення (8303) Донецька область (9667) Покровськ (826) бій (206)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
На 0:45 схоже на влучання в "Бредлі" чогось кумулятивного. Результат невідомий.
показати весь коментар
31.10.2024 09:38 Відповісти
В Бредлі мотор розташований спереду. Граната, у відео, явно влучила не в передню частину машини. А в задню (або взагалі в землю біля машини). Саме тому по тим 1-2 секундам після влучання, що видно на відео, можна зрозуміти, що машина не втратила хід і продовжила газувати. Десантний відсік був порожній (штурмова группа ж висадилась). Тож результат - люди явно живі, машина на ходу.
показати весь коментар
31.10.2024 10:19 Відповісти
Як це невідомий результат?
З зором все добре?
Все видно - спокійно поїхала собі далі.
показати весь коментар
31.10.2024 10:21 Відповісти


оце брехуха!
показати весь коментар
31.10.2024 10:32 Відповісти
еге ж !
відомий кацапський бот людка полякова
😂👍
показати весь коментар
31.10.2024 13:03 Відповісти
Там головне шоб прикриття було і міномети і дрончики. Ну і на всяк випадок Богдана.
показати весь коментар
31.10.2024 19:20 Відповісти
 
 