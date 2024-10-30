УКР
Знищення окупантів поблизу села Красний Яр на покровському напрямку. ВIДЕО 18+

Бійці 5-ї ОШБр ліквідували групу окупантів, які намагалися атакувати позиції ЗСУ поблизу села Красний Яр на Донеччині.

Як повідомляє Цензор.НЕТ,  загарбники були знищені за допомогою скидів із безпілотників.

Дивіться: Росіянин здійняв руки угору і йде у полон за українським дроном. ВIДЕО

безпілотник (4930) Донецька область (9667) дрони (5696) Покровськ (826) 5 ОШБр (145)
Всі кацапи на нашій землі зайві ,
тому ідуть на фарш для диких звірів
30.10.2024 14:07 Відповісти
Гарна робота! Влучненько! 👍
30.10.2024 14:18 Відповісти
30.10.2024 14:32 Відповісти
30.10.2024 18:01 Відповісти
крепкава здаровля всем свинособакам-жмурам!
30.10.2024 18:03 Відповісти
А нащо на трупи кацапів витрачати **********?
30.10.2024 19:03 Відповісти
 
 