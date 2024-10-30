Знищення окупантів поблизу села Красний Яр на покровському напрямку. ВIДЕО 18+
Бійці 5-ї ОШБр ліквідували групу окупантів, які намагалися атакувати позиції ЗСУ поблизу села Красний Яр на Донеччині.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, загарбники були знищені за допомогою скидів із безпілотників.
