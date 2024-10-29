УКР
Росіянин здійняв руки угору і йде у полон за українським дроном. ВIДЕО

Під загрозою скиду із українського дрона росіянин здійняв руки догори і попрямував за безпілотником здаватися у полон.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис процесу "трофеїзації" загарбника.

Як зеки колись казали: "Лучше пусть трое судят - чем четверо несут...". Поживе трохи довше...
29.10.2024 10:53 Відповісти
Ай молодець! (дрон).
29.10.2024 10:55 Відповісти
який розумний окупант..., на жаль таких один на 1000...
29.10.2024 11:06 Відповісти
Повинен йти на цвинтар.
29.10.2024 11:45 Відповісти
А что он кинул вверх?
29.10.2024 12:22 Відповісти
ще одного годувати...
29.10.2024 12:28 Відповісти
ТАК КОГО БОЛЬШЕ В ПЛЕНУ НАШИХ ИЛИ ОРКОВ !?
29.10.2024 12:44 Відповісти
Надо было на минное поле вывести - хоть какая-то польза была б.
29.10.2024 16:07 Відповісти
 
 