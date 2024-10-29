Росіянин здійняв руки угору і йде у полон за українським дроном. ВIДЕО
Під загрозою скиду із українського дрона росіянин здійняв руки догори і попрямував за безпілотником здаватися у полон.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у мережі опублікований відеозапис процесу "трофеїзації" загарбника.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яр Холодний
показати весь коментар29.10.2024 10:53 Відповісти Мені подобається 5 Посилання
віктор федорович #394174
показати весь коментар29.10.2024 10:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Hanka Panyanka
показати весь коментар29.10.2024 11:06 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Владимир #594971
показати весь коментар29.10.2024 11:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
✘
Dmitry MG
показати весь коментар29.10.2024 12:22 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
shokolad
показати весь коментар29.10.2024 12:28 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
ПРАВДИВЫЙ
показати весь коментар29.10.2024 12:44 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Nick Nemo
показати весь коментар29.10.2024 16:07 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль