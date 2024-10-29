РУС
9 031 9

Россиянин поднял руки вверх и идет в плен за украинским дроном. ВИДЕО

Под угрозой сброса с украинского дрона россиянин поднял руки вверх и направился за беспилотником сдаваться в плен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись процесса "трофеизации" захватчика.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Курском направлении россияне получили приказ не брать в плен украинских военных, - пресс-офицер Северской бригады Вонг

армия РФ (20627) пленные (2227) дроны (4759)
Як зеки колись казали: "Лучше пусть трое судят - чем четверо несут...". Поживе трохи довше...
29.10.2024 10:53 Ответить
Ай молодець! (дрон).
29.10.2024 10:55 Ответить
який розумний окупант..., на жаль таких один на 1000...
29.10.2024 11:06 Ответить
Повинен йти на цвинтар.
29.10.2024 11:45 Ответить
А что он кинул вверх?
29.10.2024 12:22 Ответить
ще одного годувати...
29.10.2024 12:28 Ответить
ТАК КОГО БОЛЬШЕ В ПЛЕНУ НАШИХ ИЛИ ОРКОВ !?
29.10.2024 12:44 Ответить
Надо было на минное поле вывести - хоть какая-то польза была б.
29.10.2024 16:07 Ответить
 
 