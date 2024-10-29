Россиянин поднял руки вверх и идет в плен за украинским дроном. ВИДЕО
Под угрозой сброса с украинского дрона россиянин поднял руки вверх и направился за беспилотником сдаваться в плен.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в сети опубликована видеозапись процесса "трофеизации" захватчика.
