Уничтожение оккупантов вблизи села Красный Яр на покровском направлении. ВИДЕО 18+
Бойцы 5-й ОШБр ликвидировали группу оккупантов, которые пытались атаковать позиции ВСУ вблизи села Красный Яр в Донецкой области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики были уничтожены с помощью сбросов с беспилотников.
Смотрите: Россиянин поднял руки вверх и идет в плен за украинским дроном. ВИДЕО
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
тому ідуть на фарш для диких звірів