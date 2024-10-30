РУС
Уничтожение оккупантов вблизи села Красный Яр на покровском направлении. ВИДЕО 18+

Бойцы 5-й ОШБр ликвидировали группу оккупантов, которые пытались атаковать позиции ВСУ вблизи села Красный Яр в Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, захватчики были уничтожены с помощью сбросов с беспилотников.

Смотрите: Россиянин поднял руки вверх и идет в плен за украинским дроном. ВИДЕО

беспилотник (4297) Донецкая область (10828) дроны (4759) Покровск (791) 5 ОШБр (143)
Всі кацапи на нашій землі зайві ,
тому ідуть на фарш для диких звірів
30.10.2024 14:07 Ответить
Гарна робота! Влучненько! 👍
30.10.2024 14:18 Ответить
30.10.2024 14:32 Ответить
30.10.2024 18:01 Ответить
крепкава здаровля всем свинособакам-жмурам!
30.10.2024 18:03 Ответить
А нащо на трупи кацапів витрачати **********?
30.10.2024 19:03 Ответить
 
 