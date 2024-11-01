Елітні спецпідрозділи армії РФ зазнали нищівних втрат в Україні, - The National Interest

Під час контрнаступу Збройних Сил України у 2022 році втрати у деяких бригадах армії РФ становили від 75% до 90%.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The National Interest з посиланням на виток даних Пентагону і звіт Військово-повітряних сил США.

У секретних документах, що у квітні 2023 року злив льотчик Національної гвардії ВПС США, були оцінки Пентагону ходу повномасштабної війни, її учасників, а також дані про підрозділи російських спецпідрозділів. Згідно з цією інформацією, російські спецназівці з'являлися у всіх важливих битвах, включаючи Маріуполь, Херсон, Лиман, Харків, Київ та Донецький напрямок.

За інформацією Пентагону, чотири з п'яти бригад спецпідрозділів зазнали серйозних втрат до кінця літа 2022 року. За оцінками Агентства військової розвідки, в одній із бригад залишилося 125 військових із 900. Підрозділ, який втратив 90% особового складу, вважається неефективним і виводиться з поля бою.

Повідомляється, що під час контрнаступу ЗСУ "застали зненацька" третю гвардійську бригаду спецпідрозділу розвідки РФ. Окупантам довелося оборонятися у Лимані, втративши до 75% особового складу.

За підрахунками Пентагону за 2022 рік, Росії може знадобитися до 10 років, щоб відновити спецпідрозділи до довоєнного рівня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Бійці батальйону "Скала" під прикриттям екіпажу БМП "Bradley" захоплюють ворожі позиції на покровському напрямку. ВIДЕО бою