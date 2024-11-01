РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
3999 посетителей онлайн
Новости Видео Война
10 874 10

Артиллеристы попали во вражескую БПМ, мчавшуюся полным ходом. ВИДЕО

Украинские артиллеристы прямым попадание уничтожили российскую БМП, которая двигалась полным ходом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись снайперской работы украинских пушкарей опубликована в соцсетях.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Автор: 

армия РФ (20668) уничтожение (7996) артиллерия (668) БМП (410)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
01.11.2024 11:46 Ответить
+12
Пишуть про знищений сьогодні кацапольот Су-34.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:47 Ответить
+3
Протитанкова міна вірогідніше.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:23 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
01.11.2024 11:46 Ответить
Беремо навіть драхми
показать весь комментарий
01.11.2024 18:52 Ответить
Пишуть про знищений сьогодні кацапольот Су-34.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:47 Ответить
Дай Боже, щоб це правдою було. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
01.11.2024 12:39 Ответить
Це не "снайперський постріл", а "лакі панч" - "кацап ето судьба".
показать весь комментарий
01.11.2024 11:48 Ответить
Для гаубиці виглядає занадто фантастично. Все ж схиляюся до ефпівішки. Якщо все ж гармата то або рапіра, або танк.
показать весь комментарий
01.11.2024 11:50 Ответить
Або просто фарт
показать весь комментарий
01.11.2024 11:54 Ответить
Щось типу SMArt 155
показать весь комментарий
01.11.2024 12:20 Ответить
Протитанкова міна вірогідніше.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:23 Ответить
Так.З закритої позиції дійсно схоже на чудо.Я думав що міна.Але на війні всякі чудеса трапляються.Восени 22 року під Авдіївкою наш мінбат першою ж міною 120 мм попав у бмп підарів,є відео.Там вони їхали колоною по пристріляній дорозі.
показать весь комментарий
01.11.2024 12:32 Ответить
 
 