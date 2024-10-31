Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор беспилотника из 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировал оккупанта, который тщетно пытался найти безопасное убежище на засоренном поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы оператора БПЛА опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва сброшенного боеприпаса оккупант потерял голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожение оккупантов вблизи села Красный Яр на Покровском направлении. ВИДЕО 18+