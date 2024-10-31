РУС
Оккупант потерял голову после сброса с украинского дрона. ВИДЕО 18+

Оператор беспилотника из 4-го механизированного батальона Отдельной президентской бригады имени гетмана Богдана Хмельницкого ликвидировал оккупанта, который тщетно пытался найти безопасное убежище на засоренном поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись с фрагментами боевой работы оператора БПЛА опубликована в соцсетях. На записи видно, что после взрыва сброшенного боеприпаса оккупант потерял голову.

Внимание! Не рекомендуется к просмотру лицам с неустойчивой психикой!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уничтожение оккупантов вблизи села Красный Яр на Покровском направлении. ВИДЕО 18+

+20
молодець який, бронік зняв шоб не запачкать
31.10.2024 13:40 Ответить
+20
Все, труп не опознан. Белая Лада проехала мимо.
31.10.2024 13:44 Ответить
+18
Хіба можна втратити те - чого не було?
31.10.2024 13:39 Ответить
Хіба можна втратити те - чого не було?
31.10.2024 13:39 Ответить
молодець який, бронік зняв шоб не запачкать
31.10.2024 13:40 Ответить
Угу...Перфекционіст,мля...
31.10.2024 13:50 Ответить
Все, труп не опознан. Белая Лада проехала мимо.
31.10.2024 13:44 Ответить
95 відсотків какЦапів народжуються, живуть та подихають безголовими.
31.10.2024 13:48 Ответить
підраскинув місками....
31.10.2024 13:51 Ответить
Ворони ставлять вподобайку
31.10.2024 13:52 Ответить
https://t.me/voynareal/101795 ❗️Перше відео з солдатом КНДР, який вижив від удару ЗСУ по ворожих позиціях попало до нас - каже, північнокорейців «було 40, всі загинули я лишився один»
31.10.2024 13:53 Ответить
не скучай .щас подвезуть ще , тільки без голови
31.10.2024 13:56 Ответить
нема що втрачати!
31.10.2024 13:54 Ответить
это от ,,счастья,,
31.10.2024 14:00 Ответить
Порозкинув мізками
31.10.2024 14:03 Ответить
мясо (((
31.10.2024 14:30 Ответить
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727965-viiska-kndr-perekynuly-do-donetska-tspd Війська КНДР перекинули до Донецька - ЦПД
31.10.2024 14:35 Ответить
Так краще.
31.10.2024 14:37 Ответить
зря шяпку зняв)
31.10.2024 15:47 Ответить
Увага: перегляд цього відео безсумнівно підвищує настрій і заряджає позитивом на повсякденні справи.
31.10.2024 16:02 Ответить
Одно портит общую картину - смерть очень легкая.
31.10.2024 16:05 Ответить
ну хоча б якась користь мирним місцевим тваринкам від нашестя здичавілих тварюк Московії..
31.10.2024 16:16 Ответить
Брехня !! У этого организма от рождения проблемы с головой...самка родила стоя..а вместо... поставили имплант ...скрепный.кушать смотреть телевизер и матом ......не было там головы!!как и у большинства обитателе мордора
31.10.2024 18:49 Ответить
контрольний в голову
31.10.2024 19:24 Ответить
Переміг пластичний хірург-травматолог
31.10.2024 20:06 Ответить
Майн Рід "Вершник без голови".
31.10.2024 21:45 Ответить
Это просто взрыв мозга!
01.11.2024 01:51 Ответить
Ване стоило пораскинуть мозгами не после, а до того, как согласился стать денацификатором.
01.11.2024 01:52 Ответить
да зря какашник с чайника ! кенты могли вечером сальтесон приготовить!
01.11.2024 11:26 Ответить
параскінул мазгамі ©
01.11.2024 13:26 Ответить
 
 