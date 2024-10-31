УКР
11 645 27

Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор безпілотника із 4-го механізованого батальйона Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідував окупанта, який марно намагався знайти безпечний прихисток на забур'яненому полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи оператора БПЛа опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху скинутого боєприпасу окупант втратив голову.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Росіянин здійняв руки угору і йде у полон за українським дроном. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18810) знищення (8303) дрони (5696) Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького (73)
Хіба можна втратити те - чого не було?
показати весь коментар
31.10.2024 13:39 Відповісти
молодець який, бронік зняв шоб не запачкать
показати весь коментар
31.10.2024 13:40 Відповісти
Угу...Перфекционіст,мля...
показати весь коментар
31.10.2024 13:50 Відповісти
Все, труп не опознан. Белая Лада проехала мимо.
показати весь коментар
31.10.2024 13:44 Відповісти
95 відсотків какЦапів народжуються, живуть та подихають безголовими.
показати весь коментар
31.10.2024 13:48 Відповісти
підраскинув місками....
показати весь коментар
31.10.2024 13:51 Відповісти
Ворони ставлять вподобайку
показати весь коментар
31.10.2024 13:52 Відповісти
https://t.me/voynareal/101795 ❗️Перше відео з солдатом КНДР, який вижив від удару ЗСУ по ворожих позиціях попало до нас - каже, північнокорейців «було 40, всі загинули я лишився один»
показати весь коментар
31.10.2024 13:53 Відповісти
не скучай .щас подвезуть ще , тільки без голови
показати весь коментар
31.10.2024 13:56 Відповісти
нема що втрачати!
показати весь коментар
31.10.2024 13:54 Відповісти
это от ,,счастья,,
показати весь коментар
31.10.2024 14:00 Відповісти
Порозкинув мізками
показати весь коментар
31.10.2024 14:03 Відповісти
мясо (((
показати весь коментар
31.10.2024 14:30 Відповісти
https://ua.korrespondent.net/ukraine/4727965-viiska-kndr-perekynuly-do-donetska-tspd Війська КНДР перекинули до Донецька - ЦПД
показати весь коментар
31.10.2024 14:35 Відповісти
Так краще.
показати весь коментар
31.10.2024 14:37 Відповісти
зря шяпку зняв)
показати весь коментар
31.10.2024 15:47 Відповісти
Увага: перегляд цього відео безсумнівно підвищує настрій і заряджає позитивом на повсякденні справи.
показати весь коментар
31.10.2024 16:02 Відповісти
Одно портит общую картину - смерть очень легкая.
показати весь коментар
31.10.2024 16:05 Відповісти
ну хоча б якась користь мирним місцевим тваринкам від нашестя здичавілих тварюк Московії..
показати весь коментар
31.10.2024 16:16 Відповісти
Брехня !! У этого организма от рождения проблемы с головой...самка родила стоя..а вместо... поставили имплант ...скрепный.кушать смотреть телевизер и матом ......не было там головы!!как и у большинства обитателе мордора
показати весь коментар
31.10.2024 18:49 Відповісти
контрольний в голову
показати весь коментар
31.10.2024 19:24 Відповісти
Переміг пластичний хірург-травматолог
показати весь коментар
31.10.2024 20:06 Відповісти
Майн Рід "Вершник без голови".
показати весь коментар
31.10.2024 21:45 Відповісти
Это просто взрыв мозга!
показати весь коментар
01.11.2024 01:51 Відповісти
Ване стоило пораскинуть мозгами не после, а до того, как согласился стать денацификатором.
показати весь коментар
01.11.2024 01:52 Відповісти
да зря какашник с чайника ! кенты могли вечером сальтесон приготовить!
показати весь коментар
01.11.2024 11:26 Відповісти
параскінул мазгамі ©
показати весь коментар
01.11.2024 13:26 Відповісти
 
 