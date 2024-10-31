Окупант втратив голову після скиду із українського дрона. ВIДЕО 18+

Оператор безпілотника із 4-го механізованого батальйона Окремої президентської бригади імені гетьмана Богдана Хмельницького ліквідував окупанта, який марно намагався знайти безпечний прихисток на забур'яненому полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис із фрагментами бойової роботи оператора БПЛа опублікований у соцмережах. На записі видно, що після вибуху скинутого боєприпасу окупант втратив голову.

Увага! Не рекомендовано до перегляду особам із нестійкою психікою!

