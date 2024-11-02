Оккупанты совершили 4 безуспешные попытки штурмов на Приднепровском направлении, их потери на юге составляют более 50 человек за сутки, - Силы обороны

Силы обороны Юга Украины продолжают направлять усилия на отражение вражеских штурмов, удерживать позиции и вести контрбатарейную борьбу. За прошедшие сутки в операционной зоне зафиксировано 4 вражеских штурма.

Об этом сообщили в Силах обороны Юга, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация на Юге

Как отмечается, оккупанты продолжают наносить авиационные удары, применили 18 неуправляемых авиационных ракет и используя различные типы вооружения и техники.

Всего за сутки позиции украинских подразделений подверглись 239 обстрелам.



Кроме того, российские террористы не прекращают дроновый террор против мирного населения в прифронтовых регионах - нанесли более 150 ударов FPV-дронами различных модификаций и сбросили 233 осколочных боеприпаса.

На Времевском направлении враг не оставляет намерений и продолжает безуспешно проводить разведывательную работу для очередных попыток штурмовых действий.



Гуляйпольское и Ореховское направления в очередной раз были под авиационными ударами оккупантов.



На Приднепровском направлении враг прибегнул к 4 безуспешным попыткам штурмов наших позиций. Снова понеся значительные безвозвратные потери личного состава, вернулся на исходные позиции.

Потери оккупантов на Юге

Как отмечается, за минувшие сутки вражеские потери составляют 51 единицу личного состава.

Кроме того, россияне потеряли:

7 орудий;

10 единиц автомобильной техники;

1 миномет;

1 мотоцикл;

1 камеру видеонаблюдения "Муром-М";

2 станции РЭБ;

1 трансформаторную подстанцию;

5 блиндажей;

3 огневые позиции.

Напомним, всего с начала полномасштабного вторжения украинские защитники ликвидировали 697 680 российских захватчиков.