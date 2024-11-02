Наиболее напряженная ситуация на Кураховском направлении, на Покровском враг концентрирует усилия у Селидово и Променя, - Генштаб

В общем, за прошедшие сутки, 1 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 145 боевых столкновений.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 73 авиаудара, в частности, сбросил 116 КАБ. Кроме этого, совершил 3674 обстрела из них 106 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1043 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Краснополье, Великая Писаревка, Журавка, Хотень, Турья, Мирополье, Дергачи, Купянск, Бочковое, Резниково, Гоптовка, Калиново, Ольховатка, Надежда, Северск, Торецк, Константиновка, Петровка, Александрополь, Старая Николаевка, Миролюбовка, Курахово, Дальнее, Сухие Ялы, Великая Новоселка, Новоандреевка и Львово.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, один склад с БпЛА и еще один пункт управления захватчиков.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 17 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 28 БпЛА оперативно-тактического уровня, 76 автомобилей и 4 единицы специальной техники оккупантов.

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг один раз пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызово.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу, одно боестолкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки вблизи были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

"На Покровском направлении нашими защитниками было остановлено 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Променя, здесь Силами обороны было отражено 16 атак", - говорится в сообщении.

Также Генштаб информирует, что наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении, здесь Силы обороны отбили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районах Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области", - отмечают в Генштабе.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.