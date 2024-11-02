РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4257 посетителей онлайн
Новости Война
1 275 7

Наиболее напряженная ситуация на Кураховском направлении, на Покровском враг концентрирует усилия у Селидово и Променя, - Генштаб

Обстановка на фронті станом на 2 листопада 2024 року

В общем, за прошедшие сутки, 1 ноября 2024 года, на фронте было зафиксировано 145 боевых столкновений.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Удары по территории Украины

По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением шести ракет, а также 73 авиаудара, в частности, сбросил 116 КАБ. Кроме этого, совершил 3674 обстрела из них 106 - из реактивных систем залпового огня, а также использовал для поражения 1043 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности в районах населенных пунктов Краснополье, Великая Писаревка, Журавка, Хотень, Турья, Мирополье, Дергачи, Купянск, Бочковое, Резниково, Гоптовка, Калиново, Ольховатка, Надежда, Северск, Торецк, Константиновка, Петровка, Александрополь, Старая Николаевка, Миролюбовка, Курахово, Дальнее, Сухие Ялы, Великая Новоселка, Новоандреевка и Львово.

Удары по врагу

За минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили одну радиолокационную станцию, одно средство ПВО, три района сосредоточения личного состава, один пункт управления БпЛА, один склад с БпЛА и еще один пункт управления захватчиков.

Напоминается также, что в целом, потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1270 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 17 боевых бронированных машин, 37 артиллерийских систем, 28 БпЛА оперативно-тактического уровня, 76 автомобилей и 4 единицы специальной техники оккупантов.

Также читайте: С начала суток на фронте произошло 74 боестолкновения. Самая большая активность окупантов фиксируется на Покровском, Кураховском и Лиманском направлениях, - Генштаб

Обстановка на Харьковщине

Как отмечается, на Харьковском направлении враг один раз пытался штурмовать в районе Волчанска, успеха не имел.

На Купянском направлении за сутки произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Петропавловки, Лозовой, Кругляковки и Загрызово.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Дружелюбовки, Катериновки, Грековки, Макеевки, Тернов и в Серебрянском лесу, одно боестолкновение еще продолжается.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районе Ступочек. Все атаки вблизи были остановлены.

На Торецком направлении враг совершил три атаки неподалеку Торецка и Щербиновки, противник понес потери и отступил.

"На Покровском направлении нашими защитниками было остановлено 39 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Сухая Балка, Сухой Яр, Миролюбовка, Николаевка, Лисовка, Крутой Яр, Новогродовка и Селидово. Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи Селидово и Променя, здесь Силами обороны было отражено 16 атак", - говорится в сообщении.

Также Генштаб информирует, что наиболее напряженной ситуация остается на Кураховском направлении, здесь Силы обороны отбили 52 атаки позиций вблизи Островского, Ильинки, Новоселидовки, Кременной Балки, Новодмитровки, Волченки, Максимильяновки, Дальнего, Антоновки и Катериновки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Антоновка, Новоселидовка и Ильинки.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты врут о захвате Часова Яра и Торецка, - ОТГ "Луганск"

Обстановка на Юге

На Времевском направлении противник совершил четыре штурма наших позиций в районах Трудового и Максимовки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел четыре неудачных штурма.

Обстановка на Севере

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

"Продолжается операция в Курской области", - отмечают в Генштабе.

Также читайте: "Мясные штурмы" оккупантов в Торецке выдыхаются, враг нуждается в пополнении, - заместитель начальника штаба батальона "Карпатська Січ"

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Автор: 

Генштаб ВС (7003) боевые действия (4922)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
02.11.2024 08:40 Ответить
Вже всі диванні і недиванні розуміють ,що щось не так,але дій ніяких(Тупо більше людей,реагуєм імпульсивно,без укріплень та застосування усіх засобів на критичних ділянках фронту((Отже,вибори в Штатах все вирішать(((
показать весь комментарий
02.11.2024 09:00 Ответить
Вибори в Штатах вже майже почалися і закінчиться підрахунком голосів, інавгурацією тільки в кінці січня 2025 року. Як бути нашим ЗСУ? Що їм дпав Потужний? Що для їх захисту збудував Потужний і його антимайданна комаенда, яка чомусь не за Україну?
показать весь комментарий
02.11.2024 09:18 Ответить
@ "Костянтинопольський напрямок (доповнення до вчорашньої ).

Противник просунувся на північ від балки Наливач та населеного пункту Новоукраїнка у напрямку Максимівки на ділянці шириною до 4.9 км на глибину до 1.7 км.
Тривають бої за Максимівку.

Лиманський напрямок (доповнення до вчорашньої ).

Противник закріпився у північній частині Тернів, на території північної ферми та вздовж балки Іванівська на ділянці завширшки до 4.45 км. на глибину до 2.5 км."
показать весь комментарий
02.11.2024 09:15 Ответить
Кацапи потвори, кацапи терористи, кацапи маніяки-вбивці. Але що ми зробили, точніше не ми, а наш Сонцеликий Найпотужніший Боневтік Гундос Херпідович світу? У нас був час і були гроші. У нас були можливості, бо були свої ракетні програми, свої новітні розробки САУ, мінометів, снарядів, мін, дронів, РЕБ? А нічого, ми будували дороги, бігали по фонтанах відвойованого міста Маріуполь нашими ЗСУ і нацгвардією, поліцією на чолі генерала Павловського, якого Лідор Нації потужних 73% посадив в тюрму, ми відновили пошиття військової амініції, шоломів, бронежилетів, але Лідор 73% посадив за це генерала Марченко в тюрму, а сам купався в Чорному морі Одеси, катався на лижах в Буковелі, ховався по Оманах, справляв свої днюхи і днюхи придворних бариг на Закарпатті, а його шобло тусовалося в Трускавці.Тобто всього одна особа і його оточення жили на повну за рахунок бюджету країни, послабляючи цю країну. Думаю всі пам'ятають як Потужний робив ремонт свого літака та іншого, де мало бути все, від інтернету, тренажорного залу і т.п. за державні сотні мільйонів доларів США, чого вистачиило б для випуска виробництва наших ракет.
Тільки порівняти за вчора: кацапи завдали по позиціях українських підрозділів та населених пунктах чотири ракетних удари із застосуванням шести ракет, а також 73 авіаудари, зокрема, 116 КАБ, здійснили 3674 обстріли з них 106 - з реактивних систем залпового вогню, а також 1043 дронів-камікадзе. А ЗСУ у відповідь: Сили оборони уразили одну радіолокаційну станцію, один засіб ППО, три райони зосередження особового складу, один пункт управління БпЛА, один склад з БпЛА та ще один пункт управління загарбників. Потужний Боневтіке Херпіду, де наша зброя? Не здається, що тобі краще піти геть і не заважати нашій армії обороняти те, що залишилося?
показать весь комментарий
02.11.2024 09:30 Ответить
А я думаю так душу
показать весь комментарий
02.11.2024 19:46 Ответить
 
 