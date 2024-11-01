Оккупанты врут о захвате Часова Яра и Торецка, - ОТГ "Луганск"
Россияне заявили об оккупации Часова Яра и Торецка Донецкой области, однако эта информация не соответствует действительности. Враг сейчас не имеет преимущества в этих населенных пунктах.
Об этом в эфире "Мы-Украина" заявила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.
Она подтвердила, что эти города остаются под контролем Сил обороны Украины.
Мы видим много сообщений от россиян о том, что они уже захватили Часов Яр и Торецк, и чувствуют себя там свободно и так далее", - подчеркнула она.
По словам спикера, в Часовом Яру российские оккупанты не пересекли критически важный канал на юге, и, соответственно, не закрепились там.
"Да, малые штурмовые группы перебегают канал, пытаются закрепиться, но здесь ключевое слово "пытаются". На данный момент они не имеют преимущества в этих городах, линия соприкосновения стабилизирована на данный момент и они не продвигаются", - подчеркнула Бобовникова.
Спикер ОТГ "Луганск" рассказала, что на этих направлениях враг несколько изменил тактику использования своих малых штурмовых групп.
"Если раньше они штурмовали "в лоб" и теряли очень много живой силы, то сейчас они сосредоточили внимание на ДРГ и так называемых "секретах" - когда 1-3 человека перебегают и прячут в подвалах, норах и разрушенных домах. Цель таких действий в том, чтобы накопиться максимально больше перед штурмовыми действиями. Однако такие попытки обнаруживаются в частности нашими дронщиками и поражаются как можно быстрее", - добавила она.
Ранее, командир роты охраны 5 ОШБр Евгений Мартынец сообщил, что россияне зашли в пригород Часового Яра, пытаются продвигаться в пригороде, но стратегического успеха враг не имеет.
А в Торецке Силы обороны не дают продвинуться врагу, который находится на восточных окраинах города.
Коротше кажучи, ******* з обох боків, а правда десь посередині. В Торецьку так точно.
Віри їм нема.
Орки просто зняли частину військ з цих напрямів і перекинули туди, де є успіх - Покровськ, курахове, Вугледар. Кацапи, дивлячись на абсолютну безпорадність Сирського/Баргилевича, сміливо мареврують резервами і витягують свої лінії навкого населених пунктів, не боячись їх відрізання ЗСУ, чи активних дій українців на послаблених напрямках. Жодної результативної дії українського Генштабу після звільнення Залужного/Шаптали!