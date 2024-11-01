РУС
Оккупанты врут о захвате Часова Яра и Торецка, - ОТГ "Луганск"

ОТУ Луганськ про ситуацію в Часовому Яру та Торецьку

Россияне заявили об оккупации Часова Яра и Торецка Донецкой области, однако эта информация не соответствует действительности. Враг сейчас не имеет преимущества в этих населенных пунктах.

Об этом в эфире "Мы-Украина" заявила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ.

Она подтвердила, что эти города остаются под контролем Сил обороны Украины.

Мы видим много сообщений от россиян о том, что они уже захватили Часов Яр и Торецк, и чувствуют себя там свободно и так далее", - подчеркнула она.

По словам спикера, в Часовом Яру российские оккупанты не пересекли критически важный канал на юге, и, соответственно, не закрепились там.

Читайте также: Оккупанты атакуют позиции защитников возле Курахово на Донетчине колоннами техники. ВСУ сжигают их вместе с вражеским десантом, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

"Да, малые штурмовые группы перебегают канал, пытаются закрепиться, но здесь ключевое слово "пытаются". На данный момент они не имеют преимущества в этих городах, линия соприкосновения стабилизирована на данный момент и они не продвигаются", - подчеркнула Бобовникова.

Спикер ОТГ "Луганск" рассказала, что на этих направлениях враг несколько изменил тактику использования своих малых штурмовых групп.

"Если раньше они штурмовали "в лоб" и теряли очень много живой силы, то сейчас они сосредоточили внимание на ДРГ и так называемых "секретах" - когда 1-3 человека перебегают и прячут в подвалах, норах и разрушенных домах. Цель таких действий в том, чтобы накопиться максимально больше перед штурмовыми действиями. Однако такие попытки обнаруживаются в частности нашими дронщиками и поражаются как можно быстрее", - добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Мясные штурмы" оккупантов в Торецке выдыхаются, враг нуждается в пополнении, - заместитель начальника штаба батальона "Карпатська Січ"

Ранее, командир роты охраны 5 ОШБр Евгений Мартынец сообщил, что россияне зашли в пригород Часового Яра, пытаются продвигаться в пригороде, но стратегического успеха враг не имеет.

А в Торецке Силы обороны не дают продвинуться врагу, который находится на восточных окраинах города.

За Селидове "Діп *****" писав шо кацапи захопили
01.11.2024 14:16 Ответить
За словами речниці, у Часовому Ярі російські окупанти не перетнули критично важливий канал на півдні, й, відповідно, не закріпився там.
Коротше кажучи, ******* з обох боків, а правда десь посередині. В Торецьку так точно.
01.11.2024 14:34 Ответить
Так зелені теж безкінечно брешуть
01.11.2024 14:50 Ответить
значить, скоро в Сирського оголосять, що все ж таки здали і Часів яр, і Торецьк... Але Зеля промовчить. Він негативні новини не повідомляє.
01.11.2024 16:01 Ответить
Саме на оці, ні в якій іншій армії небачені та не чуті, за все існування планети, "оту" та "осу" і скаржиться Бутусов.
Віри їм нема.
01.11.2024 16:05 Ответить
Саме гірше і страшне коли ми самі собі брешемо і не міняємо ситуацію наверху тих людей які не контролюють армію ба гірше коли вистрояна брехлива лінія.Сирського негайно потрібно знімати.
01.11.2024 16:12 Ответить
Скільки тут експертів пропадає!
Орки просто зняли частину військ з цих напрямів і перекинули туди, де є успіх - Покровськ, курахове, Вугледар. Кацапи, дивлячись на абсолютну безпорадність Сирського/Баргилевича, сміливо мареврують резервами і витягують свої лінії навкого населених пунктів, не боячись їх відрізання ЗСУ, чи активних дій українців на послаблених напрямках. Жодної результативної дії українського Генштабу після звільнення Залужного/Шаптали!
