Оккупанты атакуют позиции защитников возле Курахово на Донетчине колоннами техники. ВСУ сжигают их вместе с вражеским десантом, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский
Ситуация возле Курахово очень напряженная, враг ежедневно пытается прощупывать украинскую оборону и идет в атаки, чтобы еще глубже охватить город.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.
"Таврические десантники будто открыли портал в ад оккупантам в районе села Константиновка под Курахово, и россияне продолжают заходить туда целыми колоннами фактически. Накануне наши воины сожгли два танка и три боевые бронированные машины вместе с десантом, одну машину повредили", - сказал он.
Военный добавил, что подобные механизированные штурмы не редкость. Только за прошедшую неделю россияне четыре раза атаковали используя большое количество техники.
"В понедельник вообще россияне хорошо получили по зубам: 12 бронемашин потеряли, в том числе модернизированную БМПТ "Терминатор". Наши воины длительное время за ней охотились. Удалось поразить, остановить, а затем и сжечь на поле боя", - отметил Дрималовский.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
☠️Козакам жити!
🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися (https://t.me/muchnoyairborne)