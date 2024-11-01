РУС
Оккупанты атакуют позиции защитников возле Курахово на Донетчине колоннами техники. ВСУ сжигают их вместе с вражеским десантом, - пресс-офицер 79 ОДШБр Дрималовский

Ситуация возле Курахово очень напряженная, враг ежедневно пытается прощупывать украинскую оборону и идет в атаки, чтобы еще глубже охватить город.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона рассказал представитель пресс-службы 79-й отдельной десантно-штурмовой Таврической бригады Ореста Дрималовского в эфире телемарафона.

"Таврические десантники будто открыли портал в ад оккупантам в районе села Константиновка под Курахово, и россияне продолжают заходить туда целыми колоннами фактически. Накануне наши воины сожгли два танка и три боевые бронированные машины вместе с десантом, одну машину повредили", - сказал он.

Военный добавил, что подобные механизированные штурмы не редкость. Только за прошедшую неделю россияне четыре раза атаковали используя большое количество техники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты остаются в восточных окрестностях Торецка на Донетчине. Силы обороны Украины стабилизировали линию столкновения, - ОТГ "Луганськ"

"В понедельник вообще россияне хорошо получили по зубам: 12 бронемашин потеряли, в том числе модернизированную БМПТ "Терминатор". Наши воины длительное время за ней охотились. Удалось поразить, остановить, а затем и сжечь на поле боя", - отметил Дрималовский.

Донецкая область (10848) боевые действия (4922) 79 отдельная десантно-штурмовая бригада (203)
🇺🇦Покровський напрямок: Тривають бої за Григорівку! Ворог щільно накриває артою, проводить штурмові дії, поки без особливого результату по просуванню, наші козаки їх трамбують! В районі Новоолексіївки у кацапів все тухло, тут у нас без змін, в Новодмитрівці так само все сумно у хряків, проте вони тут акцентують сильну увагу щоб дійти до Сонцівки! Де зараз просідаємо, так це у Вознесенці куди ворог зміг зайти та намагається вийти в напрямку Іллінки. Поки на цій ділянці не можемо стабілізувати фронт, щоб не допустити оточення Курахове. Робимо все, щоб ситуація трохи стала краще.

☠️Козакам жити!

🇺🇦Muchnoy Jugend | Підписатися (https://t.me/muchnoyairborne)
01.11.2024 11:40 Ответить
А ось, що про ситуацію на фронті пише Том Купер. https://ipress.ua/articles/ukrainskyy_front_na_pivden_vid_kurahovogo_prosiv_tym_chasom_azov_mayzhe_vidbyv_toretsk__tom_kuper_364073.html
01.11.2024 12:03 Ответить
 
 