Российские оккупанты остаются в восточных окрестностях Торецка на Донетчине. Силы обороны Украины стабилизировали линию столкновения, - ОТГ "Луганськ"
Силы обороны не дают продвинуться врагу, который находится на восточных окраинах Торецка Донецкой области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОТГВ "Луганськ" Анастасия Бобовникова.
"Враг не продвигается, и в Торецке тоже линия соприкосновения давно не меняется. Мы стабилизировали ситуацию. Также благодаря подразделениям, которые стоят в Торецке", - отметила спикер.
Она добавила, что в городских боях активно действует украинская пехота, они могут уничтожать врага и стабилизировали линию соприкосновения.
"Враг так и остается в восточных окраинах города, мы не даем ему продвигаться. Он остается в этих районах",- заявила Бобовникова.
Несмотря на то что россияне уменьшили количество штурмов, количество обстрелов не уменьшается.
Напомним, ранее военные сообщали, что Торецк российские оккупационные войска стирают с лица земли.
