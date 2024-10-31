РУС
Российские оккупанты остаются в восточных окрестностях Торецка на Донетчине. Силы обороны Украины стабилизировали линию столкновения, - ОТГ "Луганськ"

Так зараз виглядає Торецьк

Силы обороны не дают продвинуться врагу, который находится на восточных окраинах Торецка Донецкой области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире телемарафона сообщила спикер ОТГВ "Луганськ" Анастасия Бобовникова.

"Враг не продвигается, и в Торецке тоже линия соприкосновения давно не меняется. Мы стабилизировали ситуацию. Также благодаря подразделениям, которые стоят в Торецке", - отметила спикер.

Она добавила, что в городских боях активно действует украинская пехота, они могут уничтожать врага и стабилизировали линию соприкосновения.

"Враг так и остается в восточных окраинах города, мы не даем ему продвигаться. Он остается в этих районах",- заявила Бобовникова.

Несмотря на то что россияне уменьшили количество штурмов, количество обстрелов не уменьшается.

Напомним, ранее военные сообщали, что Торецк российские оккупационные войска стирают с лица земли.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВСУ блокируют продвижение РФ из восточной части Торецка - ОТГ "Луганск"

Автор: 

Донецкая область (10843) боевые действия (4913) Торецк (543)
Значить, зараз русні Торецьк не цікавий. Стане цікавий - візьмуть.
З іншого боку, якщо русня рухається уперед лише на декількох вузьких ділянках, то значить, ресурсів зараз у них не вистачає, щоб наступати інтенсивно широким фронтом.
31.10.2024 14:51
"Сили оборони України стабілізували лінію зіткнення " - Точно так само виправдовував відступи Вермахту Йозеф Гебельс. Ви гідні його учні! Тільки ті були коричневі, а ви зелені!
31.10.2024 15:08
Які сили оборони???ДЕ професійні військові???Професійні військові займаються бл¥дством,як на Львівщині у псярників.ГАНЬБА і гнати в шию таких "військових".
31.10.2024 15:35
 
 