Російські окупанти залишаються в східних околицях Торецька на Донеччині. Сили оборони України стабілізували лінію зіткнення, - ОТУ "Луганськ"
Сили оборони не дають просунутися ворогу, який перебуває на східних околицях Торецька Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова
"Ворог не просувається і в Торецьку теж лінія зіткнення давно не міняється. Ми стабілізували ситуацію. Також завдяки підрозділам, що стоять у Торецьку",- зазначила речниця.
Вона додала, що у міських боях активно діє українська піхота, вони мають змогу нищити ворога і стабілізували лінію зіткнення.
"Ворог так й залишається в східних околицях міста, ми не даємо йому просуватися. Він залишається в цих районах",- заявила Бобовнікова.
Попри те що росіяни зменшили кількість штурмів, кількість обстрілів не зменшується
Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що Торецьк російські окупаційні війська стирають із лиця землі.
З іншого боку, якщо русня рухається уперед лише на декількох вузьких ділянках, то значить, ресурсів зараз у них не вистачає, щоб наступати інтенсивно широким фронтом.