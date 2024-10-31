Російські окупанти залишаються в східних околицях Торецька на Донеччині. Сили оборони України стабілізували лінію зіткнення, - ОТУ "Луганськ"

Сили оборони не дають просунутися ворогу, який перебуває на східних околицях Торецька Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова

"Ворог не просувається і в Торецьку теж лінія зіткнення давно не міняється. Ми стабілізували ситуацію. Також завдяки підрозділам, що стоять у Торецьку",- зазначила речниця.

Вона додала, що у міських боях активно діє українська піхота, вони мають змогу нищити ворога і стабілізували лінію зіткнення.

"Ворог так й залишається в східних околицях міста, ми не даємо йому просуватися. Він залишається в цих районах",- заявила Бобовнікова.

Попри те що росіяни зменшили кількість штурмів, кількість обстрілів не зменшується

Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що Торецьк російські окупаційні війська стирають із лиця землі.

