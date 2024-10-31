УКР
Російські окупанти залишаються в східних околицях Торецька на Донеччині. Сили оборони України стабілізували лінію зіткнення, - ОТУ "Луганськ"

Так зараз виглядає Торецьк

Сили оборони не дають просунутися ворогу, який перебуває на східних околицях Торецька Донецької області.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону повідомила речниця ОТУВ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова

"Ворог не просувається і в Торецьку теж лінія зіткнення давно не міняється. Ми стабілізували ситуацію. Також завдяки підрозділам, що стоять у Торецьку",- зазначила речниця.

Вона додала, що у міських боях активно діє українська піхота, вони мають змогу нищити ворога і стабілізували лінію зіткнення.

"Ворог так й залишається в східних околицях міста, ми не даємо йому просуватися. Він залишається в цих районах",- заявила Бобовнікова.

Попри те що росіяни зменшили кількість штурмів,  кількість обстрілів не зменшується

Нагадаємо, раніше військові повідомляли, що Торецьк російські окупаційні війська стирають із лиця землі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти намагаються форсувати канал Сіверський Донець-Донбас, Сили оборони блокують і знищують штурмові групи, - 24 ОМБр

Донецька область (9667) бойові дії (4673) Торецьк (552)
Значить, зараз русні Торецьк не цікавий. Стане цікавий - візьмуть.
З іншого боку, якщо русня рухається уперед лише на декількох вузьких ділянках, то значить, ресурсів зараз у них не вистачає, щоб наступати інтенсивно широким фронтом.
показати весь коментар
31.10.2024 14:51 Відповісти
"Сили оборони України стабілізували лінію зіткнення " - Точно так само виправдовував відступи Вермахту Йозеф Гебельс. Ви гідні його учні! Тільки ті були коричневі, а ви зелені!
показати весь коментар
31.10.2024 15:08 Відповісти
Які сили оборони???ДЕ професійні військові???Професійні військові займаються бл¥дством,як на Львівщині у псярників.ГАНЬБА і гнати в шию таких "військових".
показати весь коментар
31.10.2024 15:35 Відповісти
 
 