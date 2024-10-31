УКР
Окупанти намагаються форсувати канал Сіверський Донець-Донбас, Сили оборони блокують і знищують штурмові групи, - 24 ОМБр

Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині

У Часовому Ярі ворог штурмує малими піхотними групами, намагається завести особовий склад у зруйнований і тимчасово окупований мікрорайон "Канал" та перетнути безпосередньо сам канал.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це в ефірі "Суспільне новини" розповів представник пресслужби 24 окремої механізованої бригади імені Короля Данила Андрій Полухін.

"Інколи така група може зайти за канал, в якусь зі зруйнованих будівель біля нього, але вона виявляється заблокованою. Потім вона виявляє себе в цих руїнах, і наші хлопці відпрацьовують по тій точці", - зазначив Полухін.

Раніше, командир роти охорони 5 ОШБр Євген Мартинець повідомив, що росіяни зайшли в передмістя Часового Яру, намагаються просуватись у передмісті, але стратегічного успіху ворог не має.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Армія РФ має просування у районі Часового Яру, - британська розвідка

бойові дії (4673) 24 ОМБр імені короля Данила (271) Часів Яр (403)
Крапля камінь точить...
В даній ситуації, без суттєвих змін з нашого боку, це лише питання часу.
31.10.2024 13:40 Відповісти
Так вони вже більш ніж тиждень тому перейшли канал в межах міської забудови і закріпились на іншому березі.
31.10.2024 13:40 Відповісти
По ДипСтейту вони вже десь тиждень як в районі "Жовтневий"
31.10.2024 14:25 Відповісти
 
 