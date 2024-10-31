Оккупанты пытаются форсировать канал Северский Донец-Донбасс, Силы обороны блокируют и уничтожают штурмовые группы, - 24 ОМБр

В Часовом Яре враг штурмует малыми пехотными группами, пытается завести личный состав в разрушенный и временно оккупированный микрорайон "Канал" и пересечь непосредственно сам канал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин.

"Иногда такая группа может зайти за канал, в какое-то из разрушенных зданий возле него, но она оказывается заблокированной. Затем она обнаруживает себя в этих руинах, и наши ребята отрабатывают по той точке", - отметил Полухин.

Ранее, командир роты охраны 5 ОШБр Евгений Мартынец сообщил, что россияне зашли в пригород Часова Яра, пытаются продвигаться в пригороде, но стратегического успеха враг не имеет.

