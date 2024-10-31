РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9508 посетителей онлайн
Новости Война
2 672 3

Оккупанты пытаются форсировать канал Северский Донец-Донбасс, Силы обороны блокируют и уничтожают штурмовые группы, - 24 ОМБр

Як виглядає знищений росіянами Часів Яр на Донеччині

В Часовом Яре враг штурмует малыми пехотными группами, пытается завести личный состав в разрушенный и временно оккупированный микрорайон "Канал" и пересечь непосредственно сам канал.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Суспільне новини" рассказал представитель пресс-службы 24 отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила Андрей Полухин.

"Иногда такая группа может зайти за канал, в какое-то из разрушенных зданий возле него, но она оказывается заблокированной. Затем она обнаруживает себя в этих руинах, и наши ребята отрабатывают по той точке", - отметил Полухин.

Ранее, командир роты охраны 5 ОШБр Евгений Мартынец сообщил, что россияне зашли в пригород Часова Яра, пытаются продвигаться в пригороде, но стратегического успеха враг не имеет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Армия РФ имеет продвижение в районе Часова Яра, - британская разведка

Автор: 

боевые действия (4913) 24 омб имени князя Данила Галицкого (270) Часов Яр (400)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Крапля камінь точить...
В даній ситуації, без суттєвих змін з нашого боку, це лише питання часу.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:40 Ответить
Так вони вже більш ніж тиждень тому перейшли канал в межах міської забудови і закріпились на іншому березі.
показать весь комментарий
31.10.2024 13:40 Ответить
По ДипСтейту вони вже десь тиждень як в районі "Жовтневий"
показать весь комментарий
31.10.2024 14:25 Ответить
 
 