Армия РФ имеет продвижение в районе Часова Яра, - британская разведка
Оккупанты вероятно, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.
"Российские войска добились успехов в городе Часов Яр на востоке Украины, где идут ожесточенные бои. Они, скорее всего, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города. В центральной части района канала российские войска, скорее всего, добились ограниченного продвижения на запад от канала к восточной части Часова Яра", - говорится в сводке,
При этом аналитики отмечают, что ожесточенные бои продолжаются за центральный и северный участки канала. Россияне не смогли закрепиться в этих районах.
"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых Вооруженными силами Украины", - добавляют британские аналитики.
Напомним, военные 24 ОМБр на днях опровергли заявление своего представителя о "вклинивании" оккупантов в линию обороны украинских защитников в Часовом Яру. Там говорят, что российские войска не могут закрепиться дальше микрорайона Канал.
Тому, що воюємо ми з такою ж наскрізь корумпованою країною. Різниця полягає в тому, що режим Путіна періодично відправляє на нари натовпи своїх корупціонерів, підтримуючи життєздатність системи, а жалюгідний режим Зеленського\Єрмака звільняє своїх корупціонерів з вихідним забезпеченням і призначає нових, таких же. Саме тому ми програЄмо цю війну. Саме тому ліквідація режиму Зеленського\Єрмака - абсолютна умова перемоги.