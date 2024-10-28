Армия РФ имеет продвижение в районе Часова Яра, - британская разведка

Оккупанты вероятно, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Российские войска добились успехов в городе Часов Яр на востоке Украины, где идут ожесточенные бои. Они, скорее всего, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города. В центральной части района канала российские войска, скорее всего, добились ограниченного продвижения на запад от канала к восточной части Часова Яра", - говорится в сводке,

При этом аналитики отмечают, что ожесточенные бои продолжаются за центральный и северный участки канала. Россияне не смогли закрепиться в этих районах.

"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых Вооруженными силами Украины", - добавляют британские аналитики.

Напомним, военные 24 ОМБр на днях опровергли заявление своего представителя о "вклинивании" оккупантов в линию обороны украинских защитников в Часовом Яру. Там говорят, что российские войска не могут закрепиться дальше микрорайона Канал.

