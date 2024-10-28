РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7534 посетителя онлайн
Новости
2 375 11

Армия РФ имеет продвижение в районе Часова Яра, - британская разведка

Бої у Часовому Ярі 28 жовтня

Оккупанты вероятно, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете британской разведки.

"Российские войска добились успехов в городе Часов Яр на востоке Украины, где идут ожесточенные бои. Они, скорее всего, пересекли канал в южной части Часова Яра и приблизились к границам города. В центральной части района канала российские войска, скорее всего, добились ограниченного продвижения на запад от канала к восточной части Часова Яра", - говорится в сводке,

При этом аналитики отмечают, что ожесточенные бои продолжаются за центральный и северный участки канала. Россияне не смогли закрепиться в этих районах.

"С середины июля 2024 года и до недавнего времени российские войска не могли пересечь канал из-за масштабных оборонительных мер, принятых Вооруженными силами Украины", - добавляют британские аналитики.

Напомним, военные 24 ОМБр на днях опровергли заявление своего представителя о "вклинивании" оккупантов в линию обороны украинских защитников в Часовом Яру. Там говорят, что российские войска не могут закрепиться дальше микрорайона Канал.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На востоке враг штурмует малыми пехотными группами в круглосуточном режиме, однако продвижения в Торецке и в районе Часова Яра нет, - ОТГ "Луганск"

Автор: 

Великобритания (5137) внешняя разведка (412) боевые действия (4889) Часов Яр (400)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
Да, Зеля с Содолем и Сирським сдают Украину.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:44 Ответить
+7
А прокурори інваліди просунулися кудись? Чи ні?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:42 Ответить
+5
Значить, треба ще гучніше читати заклинання про повернення кордонів 91 року!
показать весь комментарий
28.10.2024 12:47 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А прокурори інваліди просунулися кудись? Чи ні?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:42 Ответить
Да, Зеля с Содолем и Сирським сдают Украину.
показать весь комментарий
28.10.2024 12:44 Ответить
Значить, треба ще гучніше читати заклинання про повернення кордонів 91 року!
показать весь комментарий
28.10.2024 12:47 Ответить
Пропонуєш віддати Київ росії?
показать весь комментарий
28.10.2024 12:53 Ответить
а ти що пропонуєш, йти до меж 91 року?
показать весь комментарий
28.10.2024 13:00 Ответить
Ці кацапські боти пишуть з закритими очима і думають, що їх не видно.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:03 Ответить
А ти що пропонуєш?
показать весь комментарий
28.10.2024 13:29 Ответить
Мне вот интересно Дермаку в ФСБ героя Раши уже дали или нет .Ну так грамотно убрать хрен знает куда все резервы и теперь весь фронт сыпется по швам это ж супер операция разведки , круче этой только генштаб Германии провернул , когда большевиков к власти привел и вывел Рос Империи из войны.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:01 Ответить
Ось те все що за 2,5 роки нуль результату по обороним с порудам.За Авдієвкою немає НІЧОГО ! Орки пруть бо там простір.А ми людей кладемо і втрачаємо територію бо в головах керівників країни насрано !
показать весь комментарий
28.10.2024 13:06 Ответить
"Якби ми були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти Росії?" - Єрмак

Тому, що воюємо ми з такою ж наскрізь корумпованою країною. Різниця полягає в тому, що режим Путіна періодично відправляє на нари натовпи своїх корупціонерів, підтримуючи життєздатність системи, а жалюгідний режим Зеленського\Єрмака звільняє своїх корупціонерів з вихідним забезпеченням і призначає нових, таких же. Саме тому ми програЄмо цю війну. Саме тому ліквідація режиму Зеленського\Єрмака - абсолютна умова перемоги.
показать весь комментарий
28.10.2024 13:20 Ответить
 
 