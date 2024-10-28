Армія РФ має просування у районі Часового Яру, - британська розвідка
Окупанти ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.
"Російські війська домоглися успіхів у місті Часовому Яру на сході України, де точаться запеклі бої. Вони, найімовірніше, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста. У центральній частині району каналу російські війська, найімовірніше, домоглися обмеженого просування на захід від каналу до східної частини Часового Яру", - йдеться у зведенні,
При цьому аналітики зазначають, що запеклі бої тривають за центральну і північну ділянки каналу. Росіяни не змогли закріпитися в цих районах.
"Із середини липня 2024 року і донедавна російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України", - додають британські аналітики.
Нагадаємо, військові 24 ОМБр днями спростували заяву свого представника про "вклинення" окупантів у лінію оборони українських захисників у Часовому Яру. Там кажуть, що російські війська не можуть закріпитися далі мікрорайону Канал.
Тому, що воюємо ми з такою ж наскрізь корумпованою країною. Різниця полягає в тому, що режим Путіна періодично відправляє на нари натовпи своїх корупціонерів, підтримуючи життєздатність системи, а жалюгідний режим Зеленського\Єрмака звільняє своїх корупціонерів з вихідним забезпеченням і призначає нових, таких же. Саме тому ми програЄмо цю війну. Саме тому ліквідація режиму Зеленського\Єрмака - абсолютна умова перемоги.