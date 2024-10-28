УКР
Армія РФ має просування у районі Часового Яру, - британська розвідка

Бої у Часовому Ярі 28 жовтня

Окупанти ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті британської розвідки.

"Російські війська домоглися успіхів у місті Часовому Яру на сході України, де точаться запеклі бої. Вони, найімовірніше, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста. У центральній частині району каналу російські війська, найімовірніше, домоглися обмеженого просування на захід від каналу до східної частини Часового Яру", - йдеться у зведенні,

При цьому аналітики зазначають, що запеклі бої тривають за центральну і північну ділянки каналу. Росіяни не змогли закріпитися в цих районах.

"Із середини липня 2024 року і донедавна російські війська не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи, вжиті Збройними силами України", - додають британські аналітики.

Нагадаємо, військові 24 ОМБр днями спростували заяву свого представника про "вклинення" окупантів у лінію оборони українських захисників у Часовому Яру. Там кажуть, що російські війська не можуть закріпитися далі мікрорайону Канал.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На сході ворог штурмує малими піхотними групами у цілодобовому режимі, проте просування у Торецьку та у районі Часового Яру немає, - ОТУ "Луганськ"

Да, Зеля с Содолем и Сирським сдают Украину.
А прокурори інваліди просунулися кудись? Чи ні?
Значить, треба ще гучніше читати заклинання про повернення кордонів 91 року!
28.10.2024 12:47 Відповісти
Пропонуєш віддати Київ росії?
показати весь коментар
28.10.2024 12:53 Відповісти
а ти що пропонуєш, йти до меж 91 року?
показати весь коментар
28.10.2024 13:00 Відповісти
Ці кацапські боти пишуть з закритими очима і думають, що їх не видно.
показати весь коментар
28.10.2024 13:03 Відповісти
А ти що пропонуєш?
показати весь коментар
28.10.2024 13:29 Відповісти
Мне вот интересно Дермаку в ФСБ героя Раши уже дали или нет .Ну так грамотно убрать хрен знает куда все резервы и теперь весь фронт сыпется по швам это ж супер операция разведки , круче этой только генштаб Германии провернул , когда большевиков к власти привел и вывел Рос Империи из войны.
показати весь коментар
28.10.2024 13:01 Відповісти
Ось те все що за 2,5 роки нуль результату по обороним с порудам.За Авдієвкою немає НІЧОГО ! Орки пруть бо там простір.А ми людей кладемо і втрачаємо територію бо в головах керівників країни насрано !
показати весь коментар
28.10.2024 13:06 Відповісти
"Якби ми були настільки корумпованими, як би ми могли протистояти Росії?" - Єрмак

Тому, що воюємо ми з такою ж наскрізь корумпованою країною. Різниця полягає в тому, що режим Путіна періодично відправляє на нари натовпи своїх корупціонерів, підтримуючи життєздатність системи, а жалюгідний режим Зеленського\Єрмака звільняє своїх корупціонерів з вихідним забезпеченням і призначає нових, таких же. Саме тому ми програЄмо цю війну. Саме тому ліквідація режиму Зеленського\Єрмака - абсолютна умова перемоги.
показати весь коментар
28.10.2024 13:20 Відповісти
 
 