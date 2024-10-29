РУС
Россияне зашли в пригород Часова Яра, но стратегического успеха враг не имеет, - командир роты охраны 5 ОШБр Мартинец

Зруйнований росіянами Часів Яр

Оккупанты пытаются продвигаться в пригороде Часова Яра, однако значительных успехов у них нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире КИЕВ24 сообщил командир роты охраны 5 ОШБр Евгений Мартынец.

"Россияне зашли в пригород Часова Яра, но они не продвигаются вглубь с техникой. Они заходят по одному или два человека, где-то закрепляются", - отметил военный.

И добавил, что россияне, к сожалению, имеют продвижение, однако они действительно незначительны. То есть стратегического успеха у россиян, к счастью, нет. На сколько глубоко враг прошел, держится в секрете.

"Надеюсь, что так и будет в дальнейшем, пока мы сдерживаем врага в том направлении. Мы местность лучше знаем, чем они, поэтому у нас есть свои преимущества. И надеюсь, так и будет в дальнейшем", - рассказал Мартынец.

Напомним, накануне британская разведка сообщила, что российские войска, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра и приблизились к границам города.

Также читайте: 24-я ОМБр о ситуации вокруг Часова Яра: "Это нельзя назвать вклинением в линию обороны"

Топ комментарии
+10
Зате Залужний у Лондоні. Проте Дєрмак керує. Кажу відверто. Після безглуздих "відставок" генералів ЗСУ і божевільних призначень нових, зелених очколізів, Україна не звільнила жодного кілометру своєї теріторії. То хто він цей ЗЕЛЕНСЬКИЙ???
показать весь комментарий
29.10.2024 10:07 Ответить
+8
Они уже за два месяца заняли треть донбасса и все без стратегических успехов.
показать весь комментарий
29.10.2024 10:03 Ответить
+7
****. І такі повідомлення кожен день. Зермаки ї...і
показать весь комментарий
29.10.2024 09:58 Ответить
Це ****** шо заишли - бо в міських боях втрати 1 до 1
показать весь комментарий
29.10.2024 09:53 Ответить
Так тут частенько пишуть що "звірюги"в ТЦК,а реально під Ч.Яром взвод=віділення,рота=взвод,бат=рота,ну і відповідні "успіхи".
показать весь комментарий
29.10.2024 12:05 Ответить
Ясно як божий день, хтось не прозрів?
показать весь комментарий
29.10.2024 10:15 Ответить
а Валера не хоче повторно пройти МСЕК чи отримувати пенсію по інвалідності разом з прокурорами краще ?
показать весь комментарий
29.10.2024 10:20 Ответить
то в нього і спитай. Можеш відпвісти чому зеля відмовився здавати наркотест у 19 р. Чому Безугла досі на волі? Хто такий Дєермак? І нарешті. Хто призначає ГПУ?
показать весь комментарий
29.10.2024 10:59 Ответить
от я і запитую з 2019, як людину з чотирма повістками не покарали , як допустили до виборів громадянина кацапії , чому не було розслідування за фінансові махінації з Приватом ? а хто привів Безумну в МО і що вона там робила до 2019 року ? дермак керівник президента України , може хтось подав на нього до суду за перевищення службових повноважень ? ГПУ призначають олігархи якщо ви досі не знали . але те що я надрукував писати не можно бо на Цензорі заборонено плюралізм думок .
показать весь комментарий
29.10.2024 11:18 Ответить
"То хто він цей ЗЕЛЕНСЬКИЙ???"
Ви вже забули?
показать весь комментарий
29.10.2024 10:42 Ответить
Цікаво, хоча б місто Дніпро для зермаків і зебілів має стратегічне значення?
показать весь комментарий
29.10.2024 10:12 Ответить
Воно ж на лівобережжі Дніпра?
Тоді ні, згідно "плану" воно взагалі не має ніякого значення...
показать весь комментарий
29.10.2024 10:44 Ответить
стратегічне значення для зебілів має маєток на Сейшелах, хатинка в Лондоні , та власний рохунок в офшорах
показать весь комментарий
29.10.2024 11:03 Ответить
Дійдуть до Покровська чи Запоріжжя будуть балістикою(ракетами) і КАБами знищувати Павлоград, Тернівку, Шахтарськ(Першотравенськ), Дніпро, Самар(Новомосковськ), а Потужній буде продовжувати на марафоні дурити нарід, щоб залишитися при владі, бо там що не день - то мільярд в офшори.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:07 Ответить
Та ні, тільки Ужгород.
показать весь комментарий
29.10.2024 11:14 Ответить
Ну що наріде 73%, для рейтингу Потужного бородатого зрадника ви пожертвували головнокомандувачем Залужним і т20 генералами Генштабу, щоб він не подобався великій частині українців за свої успішні операції проти ворога? Краще вмерти і бути рабами московії, але зробити хоч щось для Хрипластого Потужного перед смерю, а не для України?
показать весь комментарий
29.10.2024 10:22 Ответить
Приятные новости ,,рашка продвинулась но без успехов,,
показать весь комментарий
29.10.2024 10:55 Ответить
Стратегічний успіх - це коли у передмістя Чопа зайдуть?
показать весь комментарий
29.10.2024 11:13 Ответить
 
 