Россияне зашли в пригород Часова Яра, но стратегического успеха враг не имеет, - командир роты охраны 5 ОШБр Мартинец

Оккупанты пытаются продвигаться в пригороде Часова Яра, однако значительных успехов у них нет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в эфире КИЕВ24 сообщил командир роты охраны 5 ОШБр Евгений Мартынец.

"Россияне зашли в пригород Часова Яра, но они не продвигаются вглубь с техникой. Они заходят по одному или два человека, где-то закрепляются", - отметил военный.

И добавил, что россияне, к сожалению, имеют продвижение, однако они действительно незначительны. То есть стратегического успеха у россиян, к счастью, нет. На сколько глубоко враг прошел, держится в секрете.

"Надеюсь, что так и будет в дальнейшем, пока мы сдерживаем врага в том направлении. Мы местность лучше знаем, чем они, поэтому у нас есть свои преимущества. И надеюсь, так и будет в дальнейшем", - рассказал Мартынец.

Напомним, накануне британская разведка сообщила, что российские войска, вероятно, пересекли канал в южной части Часового Яра и приблизились к границам города.

