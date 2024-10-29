УКР
Росіяни зайшли в передмістя Часового Яру, але стратегічного успіху ворог не має, - командир роти охорони 5 ОШБр Мартинець

Зруйнований росіянами Часів Яр

Окупанти  намагаються просуватись у передмісті Часового Яру, однак значних успіхів у них немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі КИЇВ24 повідомив командир роти охорони 5 ОШБр Євген Мартинець.

"Росіяни зайшли в передмістя Часового Яру, але вони не просуваються вглиб з технікою. Вони заходять по одній або дві людини, десь закріплюються", - зазначив військовий.

Та додав, що росіяни, на жаль, мають просування, проте вони дійсно незначні. Тобто стратегічного успіху в росіян, на щастя, немає. На скільки глибоко ворог пройшов, тримається у секреті.

"Сподіваюсь, що так і буде надалі, поки ми стримуємо ворога в тому напрямку. Ми місцевість краще знаємо, ніж вони, тому в нас є свої переваги. І сподіваюсь, так і буде надалі", - розповів Мартинець.

Нагадаємо, напередодні британська розвідка повідомила, що російські війська, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 24 ОМБр про ситуацію навколо Часового Яру: "Це не можна назвати вклиненням в лінію оборони"

Топ коментарі
+10
Зате Залужний у Лондоні. Проте Дєрмак керує. Кажу відверто. Після безглуздих "відставок" генералів ЗСУ і божевільних призначень нових, зелених очколізів, Україна не звільнила жодного кілометру своєї теріторії. То хто він цей ЗЕЛЕНСЬКИЙ???
29.10.2024 10:07 Відповісти
29.10.2024 10:07 Відповісти
+8
Они уже за два месяца заняли треть донбасса и все без стратегических успехов.
29.10.2024 10:03 Відповісти
29.10.2024 10:03 Відповісти
+7
****. І такі повідомлення кожен день. Зермаки ї...і
29.10.2024 09:58 Відповісти
29.10.2024 09:58 Відповісти
Це ****** шо заишли - бо в міських боях втрати 1 до 1
29.10.2024 09:53 Відповісти
29.10.2024 09:53 Відповісти
****. І такі повідомлення кожен день. Зермаки ї...і
29.10.2024 09:58 Відповісти
29.10.2024 09:58 Відповісти
Они уже за два месяца заняли треть донбасса и все без стратегических успехов.
29.10.2024 10:03 Відповісти
29.10.2024 10:03 Відповісти
Так тут частенько пишуть що "звірюги"в ТЦК,а реально під Ч.Яром взвод=віділення,рота=взвод,бат=рота,ну і відповідні "успіхи".
29.10.2024 12:05 Відповісти
29.10.2024 12:05 Відповісти
Зате Залужний у Лондоні. Проте Дєрмак керує. Кажу відверто. Після безглуздих "відставок" генералів ЗСУ і божевільних призначень нових, зелених очколізів, Україна не звільнила жодного кілометру своєї теріторії. То хто він цей ЗЕЛЕНСЬКИЙ???
29.10.2024 10:07 Відповісти
29.10.2024 10:07 Відповісти
Ясно як божий день, хтось не прозрів?
29.10.2024 10:15 Відповісти
29.10.2024 10:15 Відповісти
а Валера не хоче повторно пройти МСЕК чи отримувати пенсію по інвалідності разом з прокурорами краще ?
29.10.2024 10:20 Відповісти
29.10.2024 10:20 Відповісти
то в нього і спитай. Можеш відпвісти чому зеля відмовився здавати наркотест у 19 р. Чому Безугла досі на волі? Хто такий Дєермак? І нарешті. Хто призначає ГПУ?
29.10.2024 10:59 Відповісти
29.10.2024 10:59 Відповісти
от я і запитую з 2019, як людину з чотирма повістками не покарали , як допустили до виборів громадянина кацапії , чому не було розслідування за фінансові махінації з Приватом ? а хто привів Безумну в МО і що вона там робила до 2019 року ? дермак керівник президента України , може хтось подав на нього до суду за перевищення службових повноважень ? ГПУ призначають олігархи якщо ви досі не знали . але те що я надрукував писати не можно бо на Цензорі заборонено плюралізм думок .
29.10.2024 11:18 Відповісти
29.10.2024 11:18 Відповісти
"То хто він цей ЗЕЛЕНСЬКИЙ???"
Ви вже забули?
29.10.2024 10:42 Відповісти
29.10.2024 10:42 Відповісти
Цікаво, хоча б місто Дніпро для зермаків і зебілів має стратегічне значення?
29.10.2024 10:12 Відповісти
29.10.2024 10:12 Відповісти
Воно ж на лівобережжі Дніпра?
Тоді ні, згідно "плану" воно взагалі не має ніякого значення...
29.10.2024 10:44 Відповісти
29.10.2024 10:44 Відповісти
стратегічне значення для зебілів має маєток на Сейшелах, хатинка в Лондоні , та власний рохунок в офшорах
29.10.2024 11:03 Відповісти
29.10.2024 11:03 Відповісти
Дійдуть до Покровська чи Запоріжжя будуть балістикою(ракетами) і КАБами знищувати Павлоград, Тернівку, Шахтарськ(Першотравенськ), Дніпро, Самар(Новомосковськ), а Потужній буде продовжувати на марафоні дурити нарід, щоб залишитися при владі, бо там що не день - то мільярд в офшори.
29.10.2024 11:07 Відповісти
29.10.2024 11:07 Відповісти
Та ні, тільки Ужгород.
29.10.2024 11:14 Відповісти
29.10.2024 11:14 Відповісти
Ну що наріде 73%, для рейтингу Потужного бородатого зрадника ви пожертвували головнокомандувачем Залужним і т20 генералами Генштабу, щоб він не подобався великій частині українців за свої успішні операції проти ворога? Краще вмерти і бути рабами московії, але зробити хоч щось для Хрипластого Потужного перед смерю, а не для України?
29.10.2024 10:22 Відповісти
29.10.2024 10:22 Відповісти
Приятные новости ,,рашка продвинулась но без успехов,,
29.10.2024 10:55 Відповісти
29.10.2024 10:55 Відповісти
Стратегічний успіх - це коли у передмістя Чопа зайдуть?
29.10.2024 11:13 Відповісти
29.10.2024 11:13 Відповісти
 
 