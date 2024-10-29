Росіяни зайшли в передмістя Часового Яру, але стратегічного успіху ворог не має, - командир роти охорони 5 ОШБр Мартинець

Окупанти намагаються просуватись у передмісті Часового Яру, однак значних успіхів у них немає.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі КИЇВ24 повідомив командир роти охорони 5 ОШБр Євген Мартинець.

"Росіяни зайшли в передмістя Часового Яру, але вони не просуваються вглиб з технікою. Вони заходять по одній або дві людини, десь закріплюються", - зазначив військовий.

Та додав, що росіяни, на жаль, мають просування, проте вони дійсно незначні. Тобто стратегічного успіху в росіян, на щастя, немає. На скільки глибоко ворог пройшов, тримається у секреті.

"Сподіваюсь, що так і буде надалі, поки ми стримуємо ворога в тому напрямку. Ми місцевість краще знаємо, ніж вони, тому в нас є свої переваги. І сподіваюсь, так і буде надалі", - розповів Мартинець.

Нагадаємо, напередодні британська розвідка повідомила, що російські війська, ймовірно, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до кордонів міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 24 ОМБр про ситуацію навколо Часового Яру: "Це не можна назвати вклиненням в лінію оборони"