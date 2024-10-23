ВСУ блокируют продвижение РФ из восточной части Торецка - ОТГ "Луганск"

Ситуация в Торецке Донецкой области несколько стабилизировалась. Силы обороны блокируют продвижение РФ из восточной части города.

Об этом заявила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорском, Торецком, Северском. - Ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг взял тактическую паузу для подведения возможно какого-то пополнения живой силы, пополнения потерь, также пополнение БК, пополнение вооружения, возможно заведение какой-то техники. И когда они закончат подготовку, скорее всего количество штурмов снова возобновится", - рассказала она.

Также смотрите: Оккупант снял успешную атаку дрона-камикадзе на своего соратника: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВИДЕО

По словам Бобовниковой, ситуация возле Часового Яра "остается сложной".

"Да, к сожалению, ситуация в Часовом Яру сложная, однако враг не смог пройти канал, как это заявляет издание Bild, и никакого прорыва там нет. Да, некоторые штурмовые группы забегают за канал, однако подобные попытки сразу блокируются, и группы уничтожаются. Линия канала контролируется нашей артиллерией и дронами, и поэтому техника не может пройти, поскольку для того, чтобы прошла техника, нужно наведение мостов. Они этого не могут сделать, поскольку эти попытки также быстро заканчиваются", - пояснила пресс-секретарь.

Читайте: Рашисты попали в пятиэтажку в Лимане в Донецкой области: ранен человек, есть повреждения. ФОТОрепортаж

В то же время в Торецке ситуация, добавила Бобовникова, стабилизировалась. Силы обороны "блокируют продвижение врага из восточной части города, где он засел".

"Ситуация в Торецке относительно стабилизировалась. Мы сейчас держим линию боевого соприкосновения неизменной. Враг по-прежнему засел в восточных районах города. Однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение и будем защищать город столько, сколько это будет возможно. И пока у нас это удачно получается", - подытожила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Спасатели достали раненого и изъяли тела двух погибших из-под завалов в Александро-Калиновом в Донецкой области. ФОТОрепортаж