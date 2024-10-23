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Новости Война
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ВСУ блокируют продвижение РФ из восточной части Торецка - ОТГ "Луганск"

ЗСУ блокують просування РФ у Торецьку

Ситуация в Торецке Донецкой области несколько стабилизировалась. Силы обороны блокируют продвижение РФ из восточной части города.

Об этом заявила пресс-секретарь ОТГ "Луганск" Анастасия Бобовникова, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Количество штурмов на этих направлениях (Краматорском, Торецком, Северском. - Ред.) несколько уменьшилось. Мы связываем это с тем, что враг взял тактическую паузу для подведения возможно какого-то пополнения живой силы, пополнения потерь, также пополнение БК, пополнение вооружения, возможно заведение какой-то техники. И когда они закончат подготовку, скорее всего количество штурмов снова возобновится", - рассказала она.

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По словам Бобовниковой, ситуация возле Часового Яра "остается сложной".

"Да, к сожалению, ситуация в Часовом Яру сложная, однако враг не смог пройти канал, как это заявляет издание Bild, и никакого прорыва там нет. Да, некоторые штурмовые группы забегают за канал, однако подобные попытки сразу блокируются, и группы уничтожаются. Линия канала контролируется нашей артиллерией и дронами, и поэтому техника не может пройти, поскольку для того, чтобы прошла техника, нужно наведение мостов. Они этого не могут сделать, поскольку эти попытки также быстро заканчиваются", - пояснила пресс-секретарь.

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В то же время в Торецке ситуация, добавила Бобовникова, стабилизировалась. Силы обороны "блокируют продвижение врага из восточной части города, где он засел".

"Ситуация в Торецке относительно стабилизировалась. Мы сейчас держим линию боевого соприкосновения неизменной. Враг по-прежнему засел в восточных районах города. Однако мы сдерживаем его дальнейшее продвижение и будем защищать город столько, сколько это будет возможно. И пока у нас это удачно получается", - подытожила она.

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Автор: 

Донецкая область (10001) боевые действия (4324) Торецк (498)


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Топ комментарии
+2
ЗСУ беруть в оточення Курск
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23.10.2024 18:03 Ответить
+1
хто каже? Дід "ІПСО"?
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23.10.2024 18:01 Ответить
+1
та вiн кацапське СМИ читаэ
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23.10.2024 18:04 Ответить
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Кажуть що зсу беруть в оточення у Курську. Правда?
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23.10.2024 17:49 Ответить
хто каже? Дід "ІПСО"?
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23.10.2024 18:01 Ответить
та вiн кацапське СМИ читаэ
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23.10.2024 18:04 Ответить
Від таксиста чув.
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23.10.2024 19:57 Ответить
він таксує в Курській народній республіці?
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23.10.2024 20:41 Ответить
ЗСУ беруть в оточення Курск
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23.10.2024 18:03 Ответить
Дивiться на Мапу.
Там все показано.
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23.10.2024 18:14 Ответить
де Мапа ?
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23.10.2024 18:17 Ответить
Я нижче запостив посилання
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23.10.2024 18:22 Ответить
https://deepstatemap.live/#11/51.2165617/34.8397064 DeepStateMAP | День 973 | Мапа війни в Україні
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23.10.2024 18:19 Ответить
На гівномарафоні і не таку маячню видумають .
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23.10.2024 18:59 Ответить
https://t.me/voynareal/101255 ф в Турецке теракт , Эрдоган вернется с брикс(кирпичей) ,а там уже другой царь сидит
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23.10.2024 18:12 Ответить
bricks- кирпичи
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23.10.2024 18:14 Ответить
В східній частині. В самому Торекцьку. А як відносно інших частин, про які "вільна" преса чомусь тихенько помовкує?
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23.10.2024 18:56 Ответить
 
 