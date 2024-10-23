Оккупант снял успешную атаку дрона-камикадзе на своего сослуживца: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВИДЕО
В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял успешную атаку украинского дрона-камикадзе на своего сослуживца.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиян было по крайней мере трое. Один из них тщетно пытался сбить беспилотник из стрелкового оружия.
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+30 Hulio
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+13 частный сектор
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+11 Леонід #587957
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відійшов
В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца.»
***
Безобразно труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух..."
(с)
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
(С) )))))
любіт празднікі і ґромкій смєх,
пиль дороґ і вєтра свіст...