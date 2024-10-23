Оккупант снял успешную атаку дрона-камикадзе на своего сослуживца: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял успешную атаку украинского дрона-камикадзе на своего сослуживца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиян было по крайней мере трое. Один из них тщетно пытался сбить беспилотник из стрелкового оружия.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Притворявшийся мертвым оккупант улетает на несколько метров в сорняки после атаки украинского дрона. ВИДЕО