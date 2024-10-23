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Оккупант снял успешную атаку дрона-камикадзе на своего сослуживца: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой оккупант снял успешную атаку украинского дрона-камикадзе на своего сослуживца.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи видно, что россиян было по крайней мере трое. Один из них тщетно пытался сбить беспилотник из стрелкового оружия.

Внимание! Ненормативная лексика!

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Притворявшийся мертвым оккупант улетает на несколько метров в сорняки после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19691) уничтожение (7265) Донецкая область (10001)


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Топ комментарии
+30
Шоб не уходіть треба було нє пріходіть.
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23.10.2024 09:32 Ответить
+13
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23.10.2024 09:22 Ответить
+11
З..бався до Йосі
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23.10.2024 09:22 Ответить
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З..бався до Йосі
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23.10.2024 09:22 Ответить
він виконав наказ!!!
відійшов
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23.10.2024 10:30 Ответить
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23.10.2024 09:22 Ответить
Трохи запізно крикнув. Оператор вже посадив його на ліфт в пекло.
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23.10.2024 09:27 Ответить
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23.10.2024 09:27 Ответить
Так він і "ушел в мир иной".
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23.10.2024 09:27 Ответить
нравицця. Здоровлячка операторові!
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23.10.2024 09:30 Ответить
І он ушол, не втретіл первую весну, домой пришол в солдатськом цинковом гробу...
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23.10.2024 09:31 Ответить
.. бухает мать, на четырёх стоит атец... )
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23.10.2024 09:34 Ответить
"...Прибежали в избу дети,
В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца.»
***
Безобразно труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух..."

(с)
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23.10.2024 11:17 Ответить
что толку в избу торопиться
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
(С) )))))
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23.10.2024 11:57 Ответить
Шоб не уходіть треба було нє пріходіть.
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23.10.2024 09:32 Ответить
орк як знав де впаде і саме біг туди ватнічєк підстелити ))
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23.10.2024 09:32 Ответить
Уходя уходи...(с)
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23.10.2024 09:32 Ответить
Нє ушол...
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23.10.2024 09:38 Ответить
ушол......., на концерт кабздона
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23.10.2024 11:43 Ответить
Зачем бестолку кричать, если он в данная ситуация может уходить только на)(уй
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23.10.2024 10:46 Ответить
Ти ба ? З рушниці стріляє...мабуть дробинами
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23.10.2024 10:48 Ответить
Пріходя-приході,уходя-уході...Пріходя-ушОл..
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23.10.2024 11:30 Ответить
треба було ловити
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23.10.2024 11:41 Ответить
Это фальшивка... Должно было звучать классическое: "Иб@@@@@ть, это пи@да!"
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23.10.2024 12:43 Ответить
Он бил із тєх, кто просто любіт жізнь,
любіт празднікі і ґромкій смєх,
пиль дороґ і вєтра свіст...
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23.10.2024 12:47 Ответить
І дробовік не допоміг).
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23.10.2024 13:42 Ответить
оцінка 4- ..потрібно в сраку в саму дирочку
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23.10.2024 15:52 Ответить
Жестокіе украінскиє фашисти бєзжалостно убівают мірних расійскіх салдат-асвабадіцелей.
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23.10.2024 15:56 Ответить
 
 