Окупант зафільмував успішну атаку дрона-камікадзе на свого соратника: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував успішну атаку українського дрона-камікадзе на свого соратника.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіян було принаймні троє. Один із них марно намагався збити безпілотник зі стрілецької зброї.
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Топ коментарі
+30 Hulio
показати весь коментар23.10.2024 09:32 Відповісти Посилання
+13 частный сектор
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+11 Леонід #587957
показати весь коментар23.10.2024 09:22 Відповісти Посилання
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Притащили мертвеца.»
***
Безобразно труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух..."
(с)
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
(С) )))))
любіт празднікі і ґромкій смєх,
пиль дороґ і вєтра свіст...