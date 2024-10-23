Окупант зафільмував успішну атаку дрона-камікадзе на свого соратника: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував успішну атаку українського дрона-камікадзе на свого соратника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіян було принаймні троє. Один із них марно намагався збити безпілотник зі стрілецької зброї.

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