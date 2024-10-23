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Окупант зафільмував успішну атаку дрона-камікадзе на свого соратника: "Уходи!!! Бл#дь! Сука!". ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому окупант зафільмував успішну атаку українського дрона-камікадзе на свого соратника.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі видно, що росіян було принаймні троє. Один із них марно намагався збити безпілотник зі стрілецької зброї.

Увага! Ненормативна лексика!

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупант, який вдавав мертвого, відлітає на кілька метрів у бур’яни після атаки українського дрона. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17842) знищення (7578) Донецька область (8816)


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Топ коментарі
+30
Шоб не уходіть треба було нє пріходіть.
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23.10.2024 09:32 Відповісти
+13
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23.10.2024 09:22 Відповісти
+11
З..бався до Йосі
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23.10.2024 09:22 Відповісти
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З..бався до Йосі
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23.10.2024 09:22 Відповісти
він виконав наказ!!!
відійшов
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23.10.2024 10:30 Відповісти
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23.10.2024 09:22 Відповісти
Трохи запізно крикнув. Оператор вже посадив його на ліфт в пекло.
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23.10.2024 09:27 Відповісти
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23.10.2024 09:27 Відповісти
Так він і "ушел в мир иной".
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23.10.2024 09:27 Відповісти
нравицця. Здоровлячка операторові!
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23.10.2024 09:30 Відповісти
І он ушол, не втретіл первую весну, домой пришол в солдатськом цинковом гробу...
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23.10.2024 09:31 Відповісти
.. бухает мать, на четырёх стоит атец... )
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23.10.2024 09:34 Відповісти
"...Прибежали в избу дети,
В торопях зовут отца:
«Тятя! тятя! наши сети
Притащили мертвеца.»
***
Безобразно труп ужасный
Посинел и весь распух.
Горемыка ли несчастный
Погубил свой грешный дух..."

(с)
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23.10.2024 11:17 Відповісти
что толку в избу торопиться
и тятя-тятя звать с крыльца
когда сетями притащило
отца
(С) )))))
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23.10.2024 11:57 Відповісти
Шоб не уходіть треба було нє пріходіть.
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23.10.2024 09:32 Відповісти
орк як знав де впаде і саме біг туди ватнічєк підстелити ))
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23.10.2024 09:32 Відповісти
Уходя уходи...(с)
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23.10.2024 09:32 Відповісти
Нє ушол...
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23.10.2024 09:38 Відповісти
ушол......., на концерт кабздона
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23.10.2024 11:43 Відповісти
Зачем бестолку кричать, если он в данная ситуация может уходить только на)(уй
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23.10.2024 10:46 Відповісти
Ти ба ? З рушниці стріляє...мабуть дробинами
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23.10.2024 10:48 Відповісти
Пріходя-приході,уходя-уході...Пріходя-ушОл..
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23.10.2024 11:30 Відповісти
треба було ловити
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23.10.2024 11:41 Відповісти
Это фальшивка... Должно было звучать классическое: "Иб@@@@@ть, это пи@да!"
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23.10.2024 12:43 Відповісти
Он бил із тєх, кто просто любіт жізнь,
любіт празднікі і ґромкій смєх,
пиль дороґ і вєтра свіст...
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23.10.2024 12:47 Відповісти
І дробовік не допоміг).
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23.10.2024 13:42 Відповісти
оцінка 4- ..потрібно в сраку в саму дирочку
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23.10.2024 15:52 Відповісти
Жестокіе украінскиє фашисти бєзжалостно убівают мірних расійскіх салдат-асвабадіцелей.
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23.10.2024 15:56 Відповісти
 
 