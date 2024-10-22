Окупант, який вдавав мертвого, відлітає на кілька метрів у бур’яни після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який лежав на дорозі і вдавав мертвого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом тіло окупанта відкинуло на кілька метрів у придорожні бур'яни.

"Кацап вдавав із себе дохляка, ГРИФОН501 доклав максимум зусиль, щоб той таким залишався й надалі!", - йдеться у коментарі до публікації.

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