Окупант, який вдавав мертвого, відлітає на кілька метрів у бур’яни після атаки українського дрона. ВIДЕО
Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який лежав на дорозі і вдавав мертвого.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом тіло окупанта відкинуло на кілька метрів у придорожні бур'яни.
"Кацап вдавав із себе дохляка, ГРИФОН501 доклав максимум зусиль, щоб той таким залишався й надалі!", - йдеться у коментарі до публікації.
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ОсвальдКоблпот #588757
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