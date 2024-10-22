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Окупант, який вдавав мертвого, відлітає на кілька метрів у бур’яни після атаки українського дрона. ВIДЕО

Оператор українського дрона-камікадзе ліквідував окупанта, який лежав на дорозі і вдавав мертвого.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис атаки українського воїна опублікований у соцмережах. На записі видно, що вибухом тіло окупанта відкинуло на кілька метрів у придорожні бур'яни.

"Кацап вдавав із себе дохляка, ГРИФОН501 доклав максимум зусиль, щоб той таким залишався й надалі!", - йдеться у коментарі до публікації.

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Найобка не проканала. Козаки бачать кацапа наскрізь.
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22.10.2024 13:41 Відповісти
Спільнота донатів.
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22.10.2024 13:41 Відповісти
Птичку жалко
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22.10.2024 13:48 Відповісти
- Не верю! (Грифон Станиславский)
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22.10.2024 13:57 Відповісти
Вскрытие показало что умер от вскрытия
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22.10.2024 16:07 Відповісти
Кацапи постійно прикидаються дохлими. Про це завжди треба пам'ятати.
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22.10.2024 19:46 Відповісти
..якщо какцап не бреше - копни його= він здох..)
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23.10.2024 00:30 Відповісти
 
 