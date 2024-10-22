Притворявшийся мертвым оккупант улетает на несколько метров в сорняки после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который лежал на дороге и притворялся мертвым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом тело оккупанта отбросило на несколько метров в придорожные сорняки.

"Кацап изображал из себя дохляка, ГРИФОН501 приложил максимум усилий, чтобы тот таким оставался и в дальнейшем!", - говорится в комментарии к публикации.

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