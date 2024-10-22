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Новости Видео Война
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Притворявшийся мертвым оккупант улетает на несколько метров в сорняки после атаки украинского дрона. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе ликвидировал оккупанта, который лежал на дороге и притворялся мертвым.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки украинского воина опубликована в соцсетях. На записи видно, что взрывом тело оккупанта отбросило на несколько метров в придорожные сорняки.

"Кацап изображал из себя дохляка, ГРИФОН501 приложил максимум усилий, чтобы тот таким оставался и в дальнейшем!", - говорится в комментарии к публикации.

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армия РФ (19682) уничтожение (7258) дроны (4112)


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Найобка не проканала. Козаки бачать кацапа наскрізь.
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22.10.2024 13:41 Ответить
Спільнота донатів.
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22.10.2024 13:41 Ответить
Птичку жалко
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22.10.2024 13:48 Ответить
- Не верю! (Грифон Станиславский)
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22.10.2024 13:57 Ответить
Вскрытие показало что умер от вскрытия
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22.10.2024 16:07 Ответить
Кацапи постійно прикидаються дохлими. Про це завжди треба пам'ятати.
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22.10.2024 19:46 Ответить
..якщо какцап не бреше - копни його= він здох..)
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23.10.2024 00:30 Ответить
 
 