Рашисты попали в пятиэтажку в Лимане Донецкой области: ранен человек, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты попали в пятиэтажку в городе Лиман Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что загорелись разрушенные строительные конструкции. Спасатели ликвидировали пожар на площади 600 кв.м.

В результате обстрела ранен один человек, также повреждены еще две многоэтажки.

Также читайте: Три человека погибли в результате российских обстрелов Донетчины

Кроме того, оккупанты обстреляли жилой сектор с. Яцковка Краматорского района.

"Там загорелся частный двухэтажный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар общей площадью 200 кв.м", - добавили в ГСЧС.









