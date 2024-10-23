Рашисты попали в пятиэтажку в Лимане Донецкой области: ранен человек, есть повреждения. ФОТОрепортаж
Российские оккупанты попали в пятиэтажку в городе Лиман Краматорского района Донецкой области.
Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что загорелись разрушенные строительные конструкции. Спасатели ликвидировали пожар на площади 600 кв.м.
В результате обстрела ранен один человек, также повреждены еще две многоэтажки.
Кроме того, оккупанты обстреляли жилой сектор с. Яцковка Краматорского района.
"Там загорелся частный двухэтажный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар общей площадью 200 кв.м", - добавили в ГСЧС.
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