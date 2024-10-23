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Рашисты попали в пятиэтажку в Лимане Донецкой области: ранен человек, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Российские оккупанты попали в пятиэтажку в городе Лиман Краматорского района Донецкой области.

Об этом сообщает ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что загорелись разрушенные строительные конструкции. Спасатели ликвидировали пожар на площади 600 кв.м.

В результате обстрела ранен один человек, также повреждены еще две многоэтажки.

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Кроме того, оккупанты обстреляли жилой сектор с. Яцковка Краматорского района.

"Там загорелся частный двухэтажный жилой дом. Спасатели ликвидировали пожар общей площадью 200 кв.м", - добавили в ГСЧС.

Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня
Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня
Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня
Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня
Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня

Автор: 

обстрел (27885) Донецкая область (10001) Лиман (321)


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