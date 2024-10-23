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Рашисти влучили у п’ятиповерхівку у Лимані на Донеччині: поранено людину, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Російські окупанти влучили у п’ятиповерхівку у місті Лиман Краматорського району Донецької області. 

Про це повідомляє ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що загорілися зруйновані будівельні конструкції. Надзвичайники ліквідували пожежу на площі 600 кв.м.

Унаслідок обстрілу поранено одну людину, також пошкоджено ще дві багатоповерхівки.

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Крім того, окупанти обстріляли житловий сектор с. Яцьківка Краматорського району.

"Там загорівся приватний двоповерховий житловий будинок. Надзвичайники ліквідували пожежу, загальною площею 200 кв.м", - додали у ДСНС.

Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня
Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня
Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня
Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня
Окупанти обстріляли Лиман у Донецькій області 23 жовтня

Автор: 

обстріл (29206) Донецька область (8816) Лиман (232)


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